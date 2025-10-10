Видеохостинг YouTube объявил о новой инициативе — создатели, чьи каналы были удалены за нарушение правил, теперь смогут подать заявку на новый канал и попробовать вернуться на платформу. Это часть пилотной программы, призванной дать авторам «второй шанс».

Photo by Alexander Shatov on Unsplash

Ранее компания уже позволяла оспорить решение об удалении, но если апелляция отклонялась, вернуть канал было невозможно. В новой схеме, если прошел минимум год с момента удаления, авторы смогут запросить создание нового канала.

Важно понимать: этот запуск — не для всех. YouTube будет проверять, насколько серьезным было нарушение, и не будет восстанавливать каналы при грубых или повторяющихся нарушениях, особенно в области авторского права или контента, опасного для детей.

Если запрос одобрят, в новом канале можно будет заново загружать прежние видео (если они соответствуют требованиям размещения на платформе), но подписчики и статистика «старого» канала не перейдут автоматически

Монетизация нового канала может быть доступна через программу партнерства, но только при соблюдении стандартных требований, как и для обычных каналов.

YouTube уточняет, что пока функция доступна не всем — сначала она будет внедрена постепенно, а авторы увидят опцию запроса нового канала в YouTube Studio на компьютере.

Если канал был удален, новый пилот YouTube дает возможность начать с нуля. Условия для восстановления канала:

с момента удаления должно пройти не менее года;

необходимо удалить или переработать контент, нарушавший правила платформы (например, материалы с дезинформацией, разжигающими темами или без лицензий);

при создании нового канала важно соблюсти все требования сообщества и обновить стратегию публикаций.

Перед перезапуском важно учесть, что платформа отслеживает, не повторяются ли старые ошибки.