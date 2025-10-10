Видеохостинг YouTube объявил о новой инициативе — создатели, чьи каналы были удалены за нарушение правил, теперь смогут подать заявку на новый канал и попробовать вернуться на платформу. Это часть пилотной программы, призванной дать авторам «второй шанс».
Ранее компания уже позволяла оспорить решение об удалении, но если апелляция отклонялась, вернуть канал было невозможно. В новой схеме, если прошел минимум год с момента удаления, авторы смогут запросить создание нового канала.
Важно понимать: этот запуск — не для всех. YouTube будет проверять, насколько серьезным было нарушение, и не будет восстанавливать каналы при грубых или повторяющихся нарушениях, особенно в области авторского права или контента, опасного для детей.
Если запрос одобрят, в новом канале можно будет заново загружать прежние видео (если они соответствуют требованиям размещения на платформе), но подписчики и статистика «старого» канала не перейдут автоматически
Монетизация нового канала может быть доступна через программу партнерства, но только при соблюдении стандартных требований, как и для обычных каналов.
YouTube уточняет, что пока функция доступна не всем — сначала она будет внедрена постепенно, а авторы увидят опцию запроса нового канала в YouTube Studio на компьютере.
Если канал был удален, новый пилот YouTube дает возможность начать с нуля. Условия для восстановления канала:
Перед перезапуском важно учесть, что платформа отслеживает, не повторяются ли старые ошибки.