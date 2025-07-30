Компания YouTube, принадлежащая Alphabet, начнет использовать искусственный интеллект для определения возраста своих зрителей в США. Этот шаг является ответом на растущее давление со стороны регуляторов и общественности, требующих усилить защиту детей в интернете. Проблема заключается в том, что указанный при регистрации возраст легко подделать.

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Новая система будет анализировать различные сигналы: историю поиска, просматриваемые категории видео и даже срок существования аккаунта. На основе этих данных ИИ будет делать вывод о том, является ли пользователь несовершеннолетним. Этот подход уже успешно применяется на других рынках и теперь постепенно внедряется в США.

Если система определит, что зрителю меньше 18 лет, к его аккаунту будут автоматически применены стандартные меры защиты для подростков. Это произойдет независимо от даты рождения, указанной в профиле. Меры включают отключение персонализированной рекламы, уведомления о необходимости сделать перерыв и ограничение рекомендаций потенциально проблемного контента.

Тестирование новой системы начнется 13 августа и первоначально охватит небольшую группу пользователей. В случае ошибки, взрослые пользователи смогут подтвердить свой возраст, предоставив удостоверение личности, данные кредитной карты или загрузив селфи. Для просмотра контента с возрастными ограничениями потребуется подтверждение, что пользователю больше 18 лет.

Для YouTube это превентивная мера, позволяющая соответствовать новым законам о проверке возраста, принимаемым в разных штатах. Хотя это может привести к снижению доходов от рекламы для некоторых авторов контента, в долгосрочной перспективе это защищает бизнес от крупных штрафов и судебных исков. Компания заявила, что ожидает «небольшого влияния на большинство авторов».