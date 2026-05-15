YouTube сообщил о неожиданном росте популярности коротких вертикальных роликов Shorts на телевизорах. По данным платформы, пользователи уже смотрят более 2 млрд часов такого контента в месяц на больших экранах, хотя изначально формат создавался исключительно для смартфонов.

Старший директор по управлению продуктами YouTube на телевидении Курт Вилмс заявил, что телевизор стал самым быстрорастущим экраном для просмотра YouTube. По его словам, пользователи все чаще хотят смотреть любимый контент именно на самом большом экране в доме — будь то длинные видео, подкасты или короткие ролики.

Только в США пользователи ежедневно смотрят более 200 млн часов YouTube-контента на телевизорах. При этом Shorts активно продвигаются внутри ТВ-приложения. Короткие ролики появляются в поиске и рекомендациях, даже если пользователь изначально искал длинное видео.

Дополнительный рост Shorts может обеспечить и платформа Google TV, принадлежащая Alphabet. Недавно сервис запустил отдельную строку рекомендаций «Короткие видео для вас», ориентированную именно на этот формат.

Из-за вертикального формата Shorts на телевизоре по бокам экрана остается много пустого пространства, поэтому YouTube уже начал адаптировать интерфейс под такой сценарий просмотра. Теперь рядом с роликами отображаются комментарии и другие элементы взаимодействия.

Вице-президент по продукту YouTube Shorts Сара Али заявила, что адаптация Shorts для телевизоров дает авторам контента новый способ расширять аудиторию и зарабатывать на ней.

Тренд затронул и рынок подкастов. Хотя подкасты традиционно считаются аудиоформатом, стриминговые платформы все активнее превращают их в видеоконтент для телевизоров. По сути, компании рассчитывают, что видеоподкасты займут нишу современных ток-шоу — контента, который можно и смотреть, и просто слушать фоном.

По данным YouTube, в 2025 году пользователи ежемесячно смотрели более 700 млн часов подкастов на телевизорах и других устройствах для гостиной против 400 млн годом ранее. На фоне такого роста Netflix тоже усиливает инвестиции в видеоподкасты. Сервис заключил соглашения с iHeartMedia, Barstool Sports, Spotify и другими студиями, получив эксклюзивные права на отдельные видеошоу.

