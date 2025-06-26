YouTube запустил для пользователей из США две новые функции на основе искусственного интеллекта.

Видео: YouTube Official Blog

Первая — карусель результатов поиска, которая использует ИИ для подбора видеороликов и описаний тем от создателей контента. Например, при запросе «лучшие пляжи на Гавайях» пользователи увидят подборку клипов о сноркелинге и вулканических пляжах с рекомендациями для планирования отдыха. Функция доступна подписчикам YouTube Premium для запросов о покупках, путешествиях и досуге.

Вторая функция — Conversation AI tool, ранее доступная только Premium-пользователям, теперь станет открыта для некоторых пользователей без подписки. Инструмент позволяет задавать вопросы по видео, получать рекомендации и проходить тесты по учебным материалам, упрощая изучение новых тем.

Ранее YouTube анонсировал новый рекламный формат Peak Points, который использует ИИ Gemini от Google для размещения рекламы сразу после наиболее эмоциональных или вовлекающих моментов в видео, например предложения руки и сердца.