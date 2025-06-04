Режиссер Лука Гуаданьино ведет переговоры о съемках фильма под названием Artificial для Amazon MGM Studios, который расскажет о драматических событиях в компании OpenAI в 2023 году. В центре сюжета — увольнение и последующее восстановление в должности генерального директора Сэма Альтмана. Проект находится в стадии активной разработки, а съемки планируется начать уже этим летом.

Фильм осветит пятидневный период осенью 2023 года, когда совет директоров OpenAI неожиданно уволил Альтмана, сославшись на опасения по поводу безопасности разработок в области ИИ и сообщения о его некорректном поведении. Это решение вызвало широкий резонанс и внутренний бунт в компании, что привело к быстрому восстановлению Альтмана на посту CEO. Сценарий к фильму написал Саймон Рич, который также выступит продюсером вместе с Дэвидом Хейманом, Джеффри Клиффордом и, возможно, Дженнифер Фокс.

На главные роли рассматриваются известные актеры. Эндрю Гарфилд может сыграть Сэма Альтмана. Моника Барбаро, отметившаяся в фильме «Совершенно неизвестный», рассматривается на роль технического директора Миры Мурати. Российский актер Юрий Борисов, известный по фильму «Анора», может исполнить роль Ильи Суцкевера, сооснователя OpenAI, который был главным инициатором отстранения Альтмана. Однако официальные контракты с актерами еще не заключены и многое зависит от завершения сделки с Гуаданьино.

Для Луки Гуаданьино это будет уже третий совместный проект с Amazon MGM Studios. Ранее он снял для студии фильмы «После охоты» с Джулией Робертс, Эндрю Гарфилдом и Айо Эдебири, выход которого запланирован на 10 октября, а также «Претенденты» с Зендеей, выпущенный в прошлом году. Примечательно, что Гуаданьино переключился на этот проект после того, как его работа над фильмом «Сержант Рок» для DC была приостановлена.