Юрлицо российского игрового движка с открытым исходным кодом Nau Engine — ООО «Н-Джинн» — находится в стадии ликвидации, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс», на которые обратил внимание «Коммерсантъ».

Freepik

Процедура началась 25 августа, ликвидатором назначена Гаянэ Шахгельдян. Участники рынка считают этот шаг ожидаемым, поскольку команда проекта перешла в контур университета ИТМО, а развитие технологии продолжится силами профессионального сообщества.

Ассоциация профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ) подтвердила, что движок сохранит формат открытого исходного кода, а децентрализованная модель исключает необходимость юрлица.

Экспертная поддержка ассоциации и техническое сопровождение ИТМО позволят продолжить работу: в 2025 году запланирован сбор обратной связи от сообщества и интеграция сторонних модулей.

Изначально VK анонсировал планы инвестировать в проект 1 млрд руб. еще в 2023 году, намереваясь сформировать команду и ориентировать продукт на игровые студии, вузы и многопрофильные компании. Финансирование open-source-версии предполагалось за счет продаж коммерческих лицензий по подписке.

Однако, по мнению участников рынка, технология не получила широкой поддержки: студии предпочитают зарубежные Unity и Unreal Engine.

Единственным акционером ООО «Н-Джинн» с марта 2023 года выступает АО «Мультипликатор Групп» (владелец Astrum Entertainment). Ранее 100% принадлежало бенефициару этой компании Кириллу Примакову. Финансовые показатели за 2024 год: выручка 41,6 млн руб. при чистом убытке 1,6 млн руб.