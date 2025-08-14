Сын основателя ювелирной сети Sokolov Артем Соколов завершил сделку по продаже холдинга российскому инвестору Антону Паку после двух лет переговоров. В периметр вошли все активы, включая заводы, розничную сеть и товарные знаки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой источники, знакомые с ситуацией. Закрытие сделки также подтвердили ее участники.

Sokolov

Финансовым консультантом продавца выступила компания Aspring Capital. Управляющий партнер Aspring Capital Сергей Айрапетов отметил, что транзакция входит в число крупнейших на российском ретейл-рынке за последние годы.

Переговоры велись с различными претендентами, включая представителей финансового и потребительского секторов, family-офисов и инвестиционных фондов. Выбор пал на Пака как на надежного партнера, ориентированного на независимое развитие активов и сотрудничество с менеджментом. Источник, близкий к сделке, пояснил, что покупатель видит в инвестиции стратегический потенциал, особенно учитывая положение холдинга на рынке, сильную команду и возможности для роста бренда.

Соколов-младший пояснил, что компания рассматривала варианты привлечения средств, включая IPO, для ускоренного развития. Теперь он планирует сосредоточиться на личных проектах, венчурных инвестициях и поддержке семейного благотворительного фонда.

Холдинг, основанный в 1993 году родителями Артема Соколова, начинался как производство украшений, а к началу 2025 года включал около 1 тыс. магазинов по России. По данным МСФО, выручка группы за 2024 год составила 60,5 млрд руб. (рост на 41% год к году), чистая прибыль — 6 млрд руб. (рост на 36%).

В свою очередь Пак, подтвердив факт приобретения, указал, что развитие продолжится по текущей стратегии под руководством CEO Николая Полякова и существующей команды. Покупатель, основавший в 2019 году инвестиционную компанию K2 Group, ранее работал топ-менеджером в Росбанке и банке МФК, возглавлял Корпорацию развития Северного Кавказа, а до 2025 года был совладельцем производителя лекарств «Нанолек».

Сумма сделки не раскрывается, однако генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценил ее в диапазоне 30–40 млрд руб. Эксперт подчеркнул привлекательность бизнеса за счет вертикальной интеграции, омниканальной стратегии продаж и темпов роста, опережающих рынок.

По оценке Infoline, в первом полугодии 2025 года объем ювелирного рынка России вырос на 12%, до 232 млрд руб., с прогнозом на год в 535–540 млрд руб. Однако число покупок изделий сократилось на 5% при росте среднего чека на 7%, до 9,2 тыс. руб. из-за высокой базы предыдущего периода и замедления потребления, отметили в сервисе «Чек Индекс».