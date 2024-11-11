По итогам трех кварталов 2024 года российский ювелирный рынок в денежном выражении достиг 312 млрд руб., продемонстрировав рост на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подробности — в распоряжении редакции Inc.

По данным Аналитического центра SOKOLOV, средний чек за 9 месяцев вырос на 17,7% и достиг 8 632 руб. На рост рынка, помимо динамики цен на золото (+44%), оказало влияние существенное увеличение объемов продаж через маркетплейсы, сообщила Алина Колпакова, руководитель Аналитического центра SOKOLOV.

Их доля в совокупном объеме ювелирной розницы составила 9,4% или 34% от всех онлайн-продаж с начала года. В сентябре этот показатель достиг 37% или 10,5% от всего рынка. По прогнозам аналитиков, к концу года продажи ювелирной розницы составят 450 млрд руб., что на 23% выше, чем за 2023 год. Тогда этот показатель составил 365 млрд руб.

Ранее сообщалось, что спрос на бриллианты снижается по мере того, как их продажи падают на одном из ключевых потребительских рынков в Китае. «Бриллианты больше не вписываются в рынок, несмотря на политику De Beers под руководством Anglo», — сказал независимый аналитик алмазной промышленности Пол Зимниски.