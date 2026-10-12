Южная Корея с марта 2027 года запустит программу по разработке передовой ИИ-модели стоимостью 4,7 трлн вон ($3,5 млрд). Об этом сообщило министерство науки и ИКТ страны, передает Reuters. По заявлению ведомства, Сеул стремится участвовать в гонке за создание ИИ-моделей, которые находятся на переднем крае технологий.

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Ведущего разработчика министерство выберет на конкурсной основе. Тендер пройдет после того, как парламент утвердит бюджет на 2027 год — в декабре 2026-го. Победителя могут определить уже в феврале 2027-го.

Правительство намерено объединить государственные вложения в капитал проекта с частным финансированием. Вычислительные чипы, данные и кадры планируется сосредоточить в рамках одной программы. Цель инициативы заключается в создании модели с высокими показателями производительности.

Новая программа не заменяет действующую. Министерство уточнило, что она будет отделена от национальной программы разработки собственных базовых моделей, которая продолжится. В рамках этой программы в феврале 2027 года по итогам третьего этапа оценки отберут две финальные команды. Таким образом, в феврале 2027 года возможны сразу два решения: по новому конкурсу и по действующей программе.

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К участию допустят разные категории заявителей: отдельные компании, консорциумы и компании специального назначения. В министерстве добавили, что хотят дать возможность играть ведущие роли стартапам, компаниям, университетам и исследователям.

График реализации программы зависит от решения парламента по бюджету на 2027 год. В опубликованных деталях не названы соотношение государственных и частных средств, срок действия программы и число победителей конкурса.

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