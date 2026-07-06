Власти Южной Кореи намерены создать специальный фонд за счет дополнительных налоговых поступлений от бума полупроводниковой отрасли. Деньги планируют направлять на крупные проекты, которые должны поддержать будущий рост экономики.

Alex Shuper, Unsplash

Инициативу представил глава администрации президента Кан Хун Сик. Он заявил, что дополнительные доходы от роста полупроводниковой отрасли не следует тратить на текущие расходы и предложил превратить их в источник инвестиций в будущее страны.

Кан Хун Сик представил предложение на совещании правительства и правящей Демократической партии, призвав их как можно быстрее согласовать дальнейшие шаги.

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Идея фонда появилась на фоне бума ИИ, который резко увеличил спрос на современные чипы и память для дата-центров. Южная Корея оказалась одним из главных выгодополучателей этого роста благодаря Samsung Electronics и SK Hynix, а высокие доходы производителей полупроводников уже обеспечивают бюджету дополнительные налоговые поступления.

Фонд планируют использовать для поддержки трех крупных промышленных проектов в сфере полупроводников, физического ИИ и дата-центров, а также для создания новых источников роста. Часть средств власти хотят направить на борьбу с экономическим неравенством и программы жилья, занятости и поддержки стартапов для молодых людей.

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