Компания Z.ai представила GLM-5.4 — свою первую флагманскую модель на архитектуре Loop Transformer (циклический трансформер). Новый подход позволяет модели выполнять дополнительные циклы обработки информации, глубже анализировать задачи и уточнять ответы без пропорционального увеличения количества параметров.

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В основе новой архитектуры лежит повторное использование одной и той же группы слоев нейросети. Если стандартный трансформер проходит через каждый слой один раз, то Loop Transformer запускает определенную группу слоев несколько раз, каждый раз уточняя полученные представления. В GLM-5.4 для этого используются 28 слоев базовой модели GLM-5, выполняющиеся в два прохода.

Z.ai не обучала модель с нуля, а адаптировала уже существующую базовую модель с помощью дополнительного обучения. Такой подход позволил увеличить вычислительную глубину и сохранить относительно умеренные затраты на обучение и развертывание. Для снижения нагрузки на инфраструктуру разработчики также оптимизировали работу с памятью и механизм разреженного внимания.

По результатам внутренних тестов компании, циклическая архитектура особенно полезна в задачах, требующих сложных и продолжительных рассуждений. Наиболее заметные улучшения наблюдались в математике, научных задачах и работе с длинным контекстом. При этом в ряде бенчмарков модель стала использовать на 10−14% меньше токенов для рассуждений: часть вычислений переносится из текстовой цепочки рассуждений во внутренние циклы обработки.

Заявленная скорость генерации GLM-5.4 достигает 200 токенов в секунду в непиковые часы. При высокой нагрузке модель поддерживает около 70−80 токенов в секунду.

Разработчики также продемонстрировали возможности GLM-5.4 за пределами традиционного программирования. Модель использовали для создания музыкального видеоклипа, разработки шестикоординатного роботизированного манипулятора в FreeCAD, создания полноценной игры с физикой и боевой системой, а также интерактивной 3D-сцены с использованием математической геометрии и шейдеров GLSL.

В Z.ai называют это направлением обобщенного программирования (Generalized Coding). Его идея заключается в использовании кода не только для разработки приложений, но и для решения более широкого круга задач — от создания визуального контента до инженерного проектирования.

При этом у GLM-5.4 остаются ограничения. В частности, модель иногда слишком долго выполняет циклы рассуждений, повторно анализируя задачу и корректируя собственные выводы. Сейчас команда изучает возможность адаптивных вычислений, при которых сложные задачи будут получать больше циклов обработки, чем простые.

GLM-5.4 уже доступна в чате Z.ai и на платформе ZCode. Выход API ожидается в ближайшее время. Компания также планирует опубликовать открытые веса модели после завершения дополнительных работ по безопасности.

В Z.ai отмечают, что GLM-5.4 — лишь первый этап развития циклической архитектуры. Следующая модель компании будет значительно крупнее: разработчики намерены одновременно масштабировать количество параметров и глубину вычислений.

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