OpenAI 17 ноября представила две ИИ-модели — GPT-6.2 Astra и GPT-6.2 Sol. Первая предназначена для сложных профессиональных задач, включая программирование, анализ данных и создание документов, вторая — для повседневной работы и агентных задач. Одновременно компания снизила стоимость флагманской Astra для разработчиков, опустив цены ниже ключевого конкурента — Anthropic, — прямо перед его IPO.

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В тесте Agents’ Last Exam, который проверяет выполнение многоэтапных профессиональных заданий, Astra опередила GPT-6 Astra на 5,2 пункта при стоимости одной задачи менее трети прежней. Разрыв с Claude Fable 5.2 составил 5,5 пункта, а расходы, по оценке OpenAI, — лишь 5% от стоимости работы конкурента. Эти показатели относятся к конкретным испытаниям и не означают превосходства модели во всех сценариях.

Разработчик сделал акцент на качестве готовых материалов. GPT-6.2 Astra должна точнее соблюдать корпоративные шаблоны при создании презентаций, таблиц и документов. Компания также сообщает об улучшениях в юридическом и финансовом анализе, разработке сайтов и трехмерной графике.

В собственном тесте GDPval v2, который моделирует работу аналитиков и консультантов, Astra прибавила 6,2 пункта к результату предшественницы и использовала на 22% меньше выходных токенов.

Модель Sol ориентирована на обработку текста и взаимодействие с программными инструментами. В испытании FrontierCode 2.0, где ИИ вносит изменения в реальные программные проекты, она отстала от Astra всего на 0,5 пункта при затратах примерно в пять раз ниже. По сравнению с GPT-6.1 Sol новая версия также эффективнее в многоэтапных сценариях, хотя тарифы для разработчиков остались прежними.

Стоимость GPT-6.2 Astra в API составляет $8 за миллион входных токенов и $40 за миллион выходных, что на 20% ниже тарифов предыдущей версии. Повторное использование сохраненного контекста подешевело на 60%, до $0,4 за миллион токенов.

У Sol цены не изменились: $2 за входные и $10 за выходные токены, кэшированный ввод — $0,1. Для бизнеса с большим числом повторяющихся запросов снижение цены кэша может оказаться особенно заметной статьей экономии.

Независимые измерения дают более сдержанную оценку преимуществ новинки. По данным Artificial Analysis, GPT-6.2 Astra набрала около 62 баллов в совокупном рейтинге Intelligence Index и уступила Claude Fable 5.2, которая набрала около 65 баллов. Результаты также зависят от настроек рассуждений и методики оценки.

Одновременно с релизом OpenAI усилила ограничения для запросов в области кибербезопасности. Согласно карточке безопасности, обе модели достигли уровня Critical по возможностям поиска и эксплуатации уязвимостей.

Astra также стала первой публичной моделью OpenAI с оценкой High по способности помогать в совершенствовании ИИ. Эти категории описывают потенциальные возможности систем, а не доказанные случаи опасного самостоятельного поведения.

Обе модели доступны подписчикам Plus, Pro, Enterprise и Edu через ChatGPT Work и Codex, а разработчикам — через API.

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