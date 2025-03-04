Эксперты «Агентства развития Мончегорска» проанализировали динамику поисковых запросов и зафиксировали увеличение интереса россиян к парусному спорту. Несмотря на то, что пиковое число запросов приходится на лето, интересуются этим видом досуга на протяжении всего года. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

В 2023 году количество запросов о парусном спорте составило более 193 тыс., а в 2024 году оно увеличилось до 277 тыс. Август 2024 года стал рекордным месяцем — тогда информацию об этой активности искали 54 645 раз.

Парусный спорт требует концентрации, физической подготовки и навыков взаимодействия с природными условиями. Он способствует снижению уровня стресса, развитию внимательности и организации досуга на открытом воздухе. Эта активность приобретает возрастающую популярность среди туристов и жителей прибрежных населенных пунктов.

Руководитель направления «Бизнес и инвестиции» «Агентства развития Мончегорска» Александр Поленков отмечает, что популярность парусного спорта побуждает людей заниматься им и в зимнее время.

В Мончегорске, есть федерация этого вида спорта, которая устраивает поездки по льду, давая возможность прокатиться по замерзшим озерам. Виндсерфинг на льду весьма популярен как у местных жителей, так и у гостей региона.

Согласно данным «Яндекс Карт», в России насчитывается 594 яхт-клуба, где можно заняться парусным спортом. Наибольшее количество таких объектов расположено в Москве и Московской области (122), на втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область (70). Также этот вид досуга популярен в Свердловской (23), Самарской (21) и Липецкой (20) областях.

В этих регионах традиционно развит парусный туризм и есть вся необходимая инфраструктура. Растущий интерес к этому спорту и внушительные водные ресурсы России стимулируют развитие этого направления.

Анализ индекса интереса показывает, что среди регионов, где относительно небольшое число действующих яхт-клубов (менее 10), есть субъекты с наибольшим потенциалом для развития парусного туризма. Это Сахалинская (1282,72%), Челябинская (782,63%) и Мурманская области (713,74%).

В топ-5 регионов также вошли Ставропольский и Краснодарский край, где индекс интереса превышает 400%.

Эксперты отмечают, что туристический поток в Мурманскую область стабильно растет, достигнув в 2024 году рекордного уровня — более 700 тыс. человек.

По прогнозам агентства, к 2035 году количество туристов в Мончегорске может составить 120 тыс. человек. Город привлекает посетителей разнообразием активного отдыха, природными пейзажами, северным сиянием и арктической кухней.

Ранее эксперты выявили интерес россиян к айс-флоатингу. За год он увеличился в пять раз. Этот необычный вид отдыха становится все более популярным как среди туристов, так и среди местных жителей северных регионов.