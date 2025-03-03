По данным traveltech-платформы и сервиса бронирования туров и отелей онлайн Level.Travel, рынок онлайн-бронирования отдыха полностью восстановился до доковидных показателей и продолжает расти. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

По данным АТОР, за 2024 год россияне съездили в топ-20 популярных для туризма стран более 17,35 млн раз, а объем классического турпотока составил 14 млн поездок. Из них две трети пришлось на турпакеты.

В 2024 году аудитория и оборот Level.Travel увеличились в два раза по сравнению с 2019 годом. При этом структура продаж, портрет туриста, требования и особенности выбора изменились.

Так, в 2019 году более 15% бронирований туров составляли чеки до 30 тыс. руб., а чеки выше 220 тыс. руб. — всего 5%. В 2024 чеки до 30 тыс. руб. составили всего 2% продаж, а чеки выше 220 тыс. руб. — 33% (рост более чем в 6 раз).

Также эксперты отмечают, что комфорт стал дороже, а поездки — трудозатратнее. Организовать отпуск стало сложнее из-за виз, ограничений с банковскими картами и логистикой. Это укрепило барьеры и страхи, поэтому теперь самый важный критерий при выборе сервиса — уверенность, что все пройдет гладко.

Больше 50% бронирований сейчас происходят в мобильных приложениях. В 2019 году их доля составляла 29%. Процесс выбора длится около 2 недель, за которые турист анализирует разные сервисы и платформы.

Активность в мобильном приложении в 2024 тоже увеличилась, а основными каналами коммуникации стали чаты. В 2019 туда поступало только 10% запросов, а в 2024 в чаты приходит уже более половины запросов.

Ранее эксперты выявили тенденцию к раннему бронированию. Россияне начали активнее искать и резервировать отели и апартаменты на майские праздники, хотя до самих выходных еще довольно долго. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличение горизонта бронирования наблюдается как внутри России, так и за рубежом.