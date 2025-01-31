Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума Digital Almaty сообщил, что рынок маркетплейсов и цифровых платформ в России за 2024 год показал рост на 40%. Он подчеркнул, что в стране также есть собственные поисковики и социальные сети, а вопросам кибербезопасности уделяется особое внимание.

Премьер-министр сообщил, что рынок цифровых платформ и маркетплейсов за прошлый год прибавил 40%. «У нас собственные поисковики, социальные сети, агрегаторы, площадки для интернет-торговли», — отметил Мишустин.

Он также указал на доступность стриминговых и образовательных сервисов и высоко оценил удобство приложений для заказа доставки и такси.«Многие из них популярны не только в странах Евразийского союза, но и на мировых рынках», — отметил Мишустин.

Он также подчеркнул, что правительство РФ уделяет особое внимание вопросам кибербезопасности. По его словам, рынок решений и услуг в этой сфере вырос за последние пять лет более чем в два раза.

Председатель союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», экономист Валерий Корнеев сообщил, что рынок платформ постепенно выходит на уровень насыщения. Он отметил, что основной толчок в развитии они получили во время пандемии, «тогда рост составлял сотни процентов в год».

«Сейчас новые маркетинговые ухищрения платформ дают возможность поддерживать рост, но принципиально новых сервисов они уже не предлагают, а контент генерится и так на максимумах», — поделился Корнеев.

«Еще год-два, и цифровые платформы из драйверов роста экономики превратятся в «дойных коров» для их акционеров, которые будут искать новые точки приложения своих капиталов для выращивания новых «единорогов»», — считает Корнеев.

«На эту роль претендовали нейросети, но после выступления китайских разработчиков из DeepSeek и Alibaba ставки на то, что нейросети смогут вывести доходы разработчиков ИИ на новый виток сверхприбылей, вряд ли оправдаются», — добавил эксперт.

Напомним, что на прошлой неделе DeepSeek представила ИИ-модель R1 с открытым кодом, которая стала настоящим прорывом в индустрии. Компания заявила, что на подготовку модели V3 потрачено всего $5,6 млн, тогда как американским разработчикам на создание базовых моделей требуются сотни миллионов долларов.