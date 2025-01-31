На прошлой неделе DeepSeek представила ИИ-модель R1 с открытым кодом, которая стала настоящим прорывом в индустрии. Компания заявила, что на подготовку модели V3 потрачено всего $5,6 млн, при этом ей потребовалось всего 2048 чипов Nvidia, разработанных с учетом законодательных ограничений США на экспорт передовых технологий в Китай. При этом американским разработчикам на создание базовых моделей требуются сотни миллионов долларов.

Во время ежеквартальной встречи с инвесторами и аналитиками, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла ответил на вопросы о масштабировании искусственного интеллекта в свете успеха DeepSeek.

Глава Microsoft сравнил этот процесс с переходом от серверного хранения данных к облачному. «То, что происходит с искусственным интеллектом, ничем не отличается от того, что происходило с обычным вычислительным циклом», — заявил он.

27 января 2025 года, индекс Nasdaq упал на 3,1% при открытии рынка, а акции Nvidia — на 17% и потеряли около $600 млрд рыночной капитализации, что стало рекордным снижением рыночной капитализации акций за день, согласно данным LSEG.

«Я думаю, что DeepSeek обладает реальными инновациями», — признал Наделла. Он подчеркнул, что усилия китайского стартапа станут достоянием общественности и будут широко использоваться во всех платформах ИИ.

«Подобная оптимизация означает, что область применения ИИ будет расширяться, и для таких компаний, как мы, это хорошие новости», — сказал Наделла.

Microsoft также разместила DeepSeek-R1 на Azure AI Foundry и GitHub, чтобы повысить доступность, экономическую эффективность и безопасность ИИ.

По словам компании, становится все проще интегрировать предварительно обученные модели ИИ в бизнес-приложения с минимальными требованиями к инфраструктуре. Облачный каталог моделей позволяет бизнесу быстро внедрить технологию, при этом обеспечивая как безопасность, так и соответствие нормативным требованиям.

«Таким образом, закон Мура работает в режиме гипердрайва. Кроме того, существуют законы масштабирования ИИ», — заявил глава Microsoft.

Еще в 1960-х годах Гордон Мур, соучредитель компании Intel, сделал смелое предсказание: количество транзисторов на микрочипе будет удваиваться примерно каждые два года, а стоимость компьютеров снизится вдвое. Закон Мура, по сути, гласит, что устройства будут становиться быстрее, умнее и дешевле с предсказуемой скоростью.

Дженсен Хуанг, генеральный директор Nvidia, также упоминал эту концепцию в подкасте No Priors, посвященном ИИ. Он предположил, что производительность вычислений может идти по кривой, еще более крутой, чем предполагает закон Мура.

Сегодня индустрия ИИ сталкивается с целым рядом проблем. По мере того как чипмейкеры приближаются к физическим пределам полупроводниковых материалов, дальнейшее уменьшение их размеров становится все более трудоемким.

Кроме того, растет спрос на обработку данных искусственного интеллекта, а повышенное потребление энергии и необходимость охлаждения больших кластеров графических процессоров становятся причиной экологических проблем и повышают эксплуатационные расходы.

Нельзя забывать и о высокой конкуренции. В то время, как AMD и Intel, активизируют свои усилия по ускорению разработки аппаратных средств ИИ, Nvidia пытается сохранить свое технологическое преимущество.

По словам Наделлы, по мере повышения эффективности ИИ, стоимость развертывания и эксплуатации моделей снижается. Это, в свою очередь, приводит к росту числа пользователей, поскольку предприятия и разработчики могут позволить себе использовать больше решений на базе этой технологии.

Более активное создание приложений ИИ приведет к росту их внедрения во всех отраслях, а малые предприятия и индивидуальные разработчики получат доступ к передовым моделям без масштабных инвестиций в инфраструктуру.

В то же время, по мере распространения искусственного интеллекта на все новые сферы жизни, отрасли приходится все чаще сталкиваются с этическими и юридическими трудностями. Среди них опасения по поводу конфиденциальности данных, этичности принятия решений с помощью ИИ и возможного контроля со стороны регулирующих органов.

Американская компания Wiz, занимающаяся исследованиями в области кибербезопасности, обнаружила базу данных ClickHouse, принадлежащую DeepSeek. Она содержит более миллиона строк, истории чатов, внутренние данные чат-бота и другую конфиденциальную информацию.