В 2024 году 10 тыс. Telegram-каналов стали партнерами рекламной сети «Яндекса». В общей сложности их владельцы заработали за год 1,7 млрд руб. Монетизацию от «Яндекса» уже используют Telegram-каналы из России, Белоруссии, Узбекистана и Казахстана. Этот инструмент позволяет авторам экономить время на поиске рекламодателей и развивать каналы.

Нейросети «Яндекса» подбирают рекламу для партнеров согласно настройкам канала, а специальный бот публикует посты. Они автоматически маркируются в соответствии с требованиями законодательства. Владелец Telegram-канала может выбрать время и частоту выхода рекламных постов.

Стать партнерами рекламной сети «Яндекс» могут как публичные, так и частные каналы. По данным на январь 2025 года с платформой сотрудничают Telegram-каналы с аудиторией от 1,5 тыс. до 1,8 млн подписчиков. Для небольших каналов монетизация от «Яндекса» может стать основным источником дохода, а для более крупных — дополнительным.

За год рекламу в Telegram использовали около 18 тыс. рекламодателей, сообщили в «Яндексе». Наибольшие бюджеты на продвижение в Telegram-каналах через «Директ» у компаний из категорий «Недвижимость», «Авто», «Образование».

По данным Mediascope в мае 2024 года месячный охват Telegram достиг отметки в 85 млн пользователей, показав самый большой рост аудитории за год среди всех соцсетей в России — 12,2%.

По итогам ноября 2024 года еще аудитория платформы достигла 87 млн человек. Опережают по этому показателю Telegram в России только ресурсы «Яндекса». По среднедневному охвату Telegram с показателем 63 млн пользователей занимает четвертое место после WhatsApp, «Яндекса» и Google.

По итогам третьего квартала 2024 года выручка «Яндекса» в сегменте «Поиск и портал», куда входит доход от рекламы, выросла на 26% за год и составила 113,9 млрд руб. На вопрос, сколько уже заработала на новом инструменте компания, в «Яндексе» не ответили.

Управляющий партнер AD2X Виталий Герко считает, что успешность Telegram, как рекламной площадки, будет сильно зависеть от того, какие драйверы продаж он будет использовать. «Можно однозначно оценить потенциал Telegram как растущий, у него очень динамичная, технологичная, молодая аудитория, с большой покупательской способностью» — считает эксперт.

Из преимуществ «Яндекса» он выделил большое число рекламодателей, крупные рекламные бюджеты, перформанс и инструменты, позволяющие максимально эффективно разместить рекламу и с высокой точностью оценить результат от целевого вложения денег. Также Герко отметил бета-версию оплаты за целевые действия, использование динамических ссылок и автоматическую маркировку рекламы.

С ростом количества пабликов и каналов многие блогеры адаптируют, дублируют или публикуют эксклюзивный контент на платформе, и введение рекламных возможностей в Telegram через «Директ» стало логичным развитием экосистемы, считает генеральный директор Deft (by Okkam) Кристина Мовсесян.

По ее мнению, одно из ключевых преимуществ рекламы через этот канал — отсутствие минимального порога бюджета, что делает платформу доступной для малого и среднего бизнеса, который может начать с небольших тестовых кампаний.

Средняя стоимость клика на платформе составляет около 100 руб. Однако для высококонкурентных категорий, таких, как «недвижимость» и «автомобильный рынок», она может быть в полтора раза выше.

По прогнозам Мовсесян, в 2025 году интерес рекламодателей к Telegram будет продолжать расти, особенно с появлением новых инструментов и функций в рекламном кабинете.

Напомним, что контентная платформа «Дзен» расширяет набор инструментов для заработка авторов. Теперь, помимо основной монетизации от платформы, блогеры смогут зарабатывать на своем эксклюзивном контенте. Сервисом «Дзен Премиум» смогут воспользоваться все создатели контента, которым доступна монетизация.