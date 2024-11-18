Аналитики «Авито Услуг» выяснили, что спрос на услуги по подготовке недвижимости к продаже или аренде увеличился в два раза. Этот процесс называется хоумстейджинг — создание привлекательного облика квартиры или дома перед продажей или сдачей в аренду.

Хоумстейджингом чаще всего занимаются дизайнеры интерьеров. Их задача — подчеркнуть достоинства помещения и помочь потенциальному покупателю в выборе.

Для этого специалистам необходимо продемонстрировать, насколько комфортным может быть пребывание в выбранной квартире. Большое значение имеют грамотная расстановка мебели, выбор декоративных элементов, улучшение освещения и создание уютной обстановки.

В ходе исследования аналитики выяснили, что спрос на услуги специалистов хоумстейджинга за год вырос на 94%. Такое значительное увеличение можно объяснить тем, что это относительно новая сфера деятельности. Предложений от мастеров также стало вдвое больше.

Специалисты хоумстейджинга подготавливают недвижимость и для качественной фотосъемки интерьера. Помимо этого, задача дизайнеров — показать, как можно обустроить пространство.

В 2024 году спрос на интерьерную съемку увеличился на 28% по сравнению с прошлым годом. Предложение от фотографов за тот же период выросло на 37%.

Хоумстейджинг позволяет быстрее продать недвижимость, а также может повысить ее стоимость. Это особенно важно на конкурентном рынке, где мелкие детали часто играют ключевую роль.

Как сообщалось ранее, пользователи «Яндекс Путешествий» смогут сдавать жилье в аренду без посредников. Прямая регистрация объектов для предпринимателей, а также самозанятых и физических лиц стала бесплатной. Собственники жилья смогут самостоятельно управлять бронированиями и менять стоимость размещения.