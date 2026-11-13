Американская платформа прогнозов Kalshi открыла необычную вакансию: компания готова заплатить одному человеку до $120 000 за прохождение Grand Theft Auto VI. Причем играть придется не просто ради удовольствия — кандидату предстоит изучить виртуальную экономику игры и оценить, как ее выход повлияет на реальную жизнь.
Работа начнется в полночь 19 ноября — в день выхода GTA VI. Выбранному кандидату нужно будет пройти сюжетную кампанию от начала до конца, одновременно транслируя игровой процесс на YouTube или Twitch.
У вакансии есть вполне конкретные требования: соискателю должно быть не меньше 18 лет, у него должно быть не менее 10 лет игрового опыта и как минимум три года опыта ведения стримингового канала. За выполнение проекта предусмотрена оплата от $100 000 до $120 000, включая бонус в размере $15 000 за завершение работы.
Kalshi хочет, чтобы новый сотрудник изучил экономику вымышленного штата Леонида, разобрался в механиках ограблений и нашел наиболее эффективные способы заработка внутриигровых денег. Все результаты исследования необходимо будет заносить в таблицу.
Но на этом обязанности не заканчиваются. Компания также намерена выяснить, как релиз GTA VI скажется на повседневной жизни и экономике. В частности, исследователь будет отслеживать, сколько людей возьмут больничный или выходной ради игры, изменится ли спрос на доставку еды и повлияет ли релиз на производительность сотрудников.
Интерес к этой теме подтверждает опрос 1 000 работающих американцев старше 18 лет, которые регулярно играют в видеоигры. Согласно его результатам, 39% собираются заранее взять выходной ради GTA VI, 36% планируют притвориться больными, а 32% рассчитывают работать из дома в день релиза.
Вакансия уже привлекла внимание геймеров: менее чем за сутки после ее публикации более 100 человек нажали кнопку отклика в LinkedIn.
Таким образом, Kalshi предлагает превратить прохождение одной из самых ожидаемых игр года в полноценную работу с зарплатой до $120 000. Правда, от кандидата потребуется не только хорошо играть, но и внимательно анализировать все происходящее на экране.
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