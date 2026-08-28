Netflix провел эксклюзивный показ фрагмента геймплея Grand Theft Auto VI, который вызвал ажиотаж среди зрителей и обеспечил рекордный трафик каналам игровых блогеров. Реакции на превью на платформе Twitch собрали более 1 млн одновременных зрителей, хотя сам ролик до 21:00 по нью-йоркскому времени не появлялся на YouTube.

Rockstar Games

Блогер Даррен Джейсон Уоткинс, известный под ником IShowSpeed, за короткое время собрал 1,7 млн просмотров ролика с реакцией на трейлер, несмотря на технические сбои трансляции на Netflix. В эфире он назвал геймплей безупречным и признал, что с трудом сдерживает эмоции.

Показ продолжительностью 26 минут стал частью стратегии Netflix по привлечению геймерской аудитории: сервис более пяти лет пытается закрепиться на рынке видеоигр через собственные тайтлы и адаптации.

Вице-президент Netflix по нон-фикшн контенту Брэндон Ригг заявил, что ажиотаж вокруг GTA VI показывает растущую роль стриминговых платформ как площадки для крупных медиасобытий.

Фрагмент, доступный на Netflix эксклюзивно в течение шести часов, был записан целиком с игровой сессии на консоли PlayStation 5. Релиз GTA VI намечен на 19 ноября, аналитики оценивают потенциальную выручку разработчика Take-Two Interactive в первый год продаж в сумму до $5,2 млрд.

Интерес к трейлеру не снизился после того, как разработчик игры, студия Rockstar Games, подтвердила факт взлома, в результате которого часть игровых материалов ранее попала в открытый доступ.

Компания заявила в соцсети X, что понимает уровень ожиданий аудитории и намерена оправдать их при релизе. Акции Take-Two после показа трейлера немного снизились, но к концу торгов практически вернулись к исходным уровням.

Аналитик Raymond James отметил, что Rockstar удалось соответствовать высоким ожиданиям игроков и это может поддержать интерес к игре вплоть до даты релиза.

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