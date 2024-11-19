В 2023 году корью заразились 10,3 млн человек по всему миру, что на 20% больше, чем в прошлом году. Эти показатели выявили тревожащие врачей пробелы в охвате вакцинацией.

Согласно совместной публикации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), причиной резкого увеличения заболеваемости назвали недостаточный охват иммунизации по всему миру. Корь — одно из самых заразных заболеваний. Для предотвращения вспышек необходима вакцинация двумя дозами препарата как минимум 95% населения.

«Вакцина против кори спасла больше жизней, чем любая другая за последние 50 лет, — сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. — Чтобы спасти еще больше людей и не дать этому смертельному вирусу нанести вред наиболее уязвимым слоям населения, мы должны инвестировать в иммунизацию каждого человека, вне зависимости от того, где он живет».

Однако в 2023 году только 83% детей во всем мире получили первую прививку от кори, а повторно вакцинировали и вовсе лишь 74%. Исследование показало, что в результате глобальных пробелов в охвате вакцинацией в 2023 году в 57 странах произошли крупные вспышки кори — по сравнению с 36 странами годом ранее. Проблема коснулась всех регионов планеты, кроме Северной и Южной Америки. Почти половина всех эпидемий произошла в африканском регионе.

Вирус, который может вызывать сыпь, лихорадку и гриппоподобные симптомы, а также осложнения у маленьких детей, по оценкам экспертов, унес жизни 107,5 тыс. человек в 2023 году. Большинство из них — дети в возрасте до пяти лет.

Это на 8% меньше, чем в 2022 году. Снижение показателей смертности произошло в основном за счет того, что всплеск заболеваемости произошел в странах и регионах, где лучше качество питания и уровень доступа к медицинским услугам.

Организации указали, что с учетом роста заболеваемости корью и увеличения числа ее вспышек поставленная до 20230 года цель ликвидировать болезнь оказалась под угрозой.

К концу прошлого года 82 страны достигли или поддерживали статус победивших корь. После того как недавно Бразилия подтвердила факт ликвидации, американский регион вновь считается свободным от этой болезни.

Во всех регионах, за исключением Африки, есть по крайней мере одна страна, в которой болезнь ликвидирована. Агентства призвали к срочным и целенаправленным усилиям по обеспечению всех детей двумя дозами вакцины, особенно в Африке и Восточном Средиземноморье, а также в нестабильных и затронутых конфликтами районах.

«Это требует внедрения и поддержания высокоэффективных программ плановой иммунизации и проведения высококачественных кампаний с большим охватом, пока этих мер не станет достаточно для защиты каждого ребенка», — заявили ведомства.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США впервые одобрило вакцину против гриппа в виде назального спрея для самостоятельного использования. Провести иммунизацию можно будет даже в домашних условиях, но для получения препарата необходим рецепт.