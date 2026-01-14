Традиционная реклама постепенно уступает место более мягким и вовлекающим форматам коммуникации. Согласно опросу, проведенному агентством FAVES Communications, половина россиян (50%) сообщили, что наибольшее доверие у них вызывают не рекламные ролики, а живые истории и кейсы, которыми делятся бренды, пишет «Газета. Ru».
Почти столь же эффективным инструментом оказывается юмористический контент: мемы и шутки на злобу дня в корпоративных аккаунтах соцсетей привлекают внимание 42% аудитории. Тройку лидеров замыкают экспертные статьи и комментарии в СМИ или блогах, которые ценят 31% респондентов.
Более привычные виды информации от компаний оказываются менее востребованными. Объявления об акциях и скидках интересуют 28% опрошенных, различные инструкции и гайды — 21%, а новости о событиях в жизни брендов — 18%.
При этом классическая реклама товаров и услуг оказалась на последнем месте, вызывая интерес лишь у 16% россиян. Каждый одиннадцатый участник опроса (11%) заявил, что в принципе не интересуется контентом от коммерческих организаций, в то время как большинство готовы его воспринимать, если он приносит реальную пользу.
«Непридуманные истории из жизни, юмор, экспертные статьи и комментарии, гайды и рекомендации рассказывают о бренде и его продукции мягко и ненавязчиво, акцентируя внимание потребителя не на «купле-продаже», а на эмоциях, на актуальной проблематике и конкретной пользе. Контент такого рода помогает сформировать доверие к бренду, поддерживает определенный образ и репутацию, а также создает долгосрочные отношения с аудиторией», — отмечает основатель FAVES Communications Юлия Царева.
Эти тенденции находят подтверждение и в отраслевой статистике. По оценкам экспертов, в 2025 году рост рынка рекламы замедлился вдвое по сравнению с 2024 годом, составив 12%. В то же время рынок PR-услуг демонстрирует более высокую устойчивость: прогнозируемый рост по итогам года оценивается в 27%, что, хотя и ниже прошлогоднего показателя, все равно остается значительным.
В исследовании приняли участие более 1500 россиян.