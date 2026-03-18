На платформе для разработчиков анонимно появилась новая мощная модель искусственного интеллекта Hunter Alpha, что вызвало предположения о том, что китайский стартап DeepSeek может тестировать свою систему следующего поколения перед официальным запуском.

Модель, доступная с 11 марта через OpenRouter, была отмечена как «скрытая», а разработчик не указан. При тестах Hunter Alpha представился как «китайская модель ИИ, обученная преимущественно на китайском языке», с данными до мая 2025 года — аналогично информации о DeepSeek. На вопрос о создателе система ответила отказом и заявила, что знает только свое имя, масштаб параметров и длину контекстного окна.

Профиль Hunter Alpha указывает на 1 триллион параметров, а контекстное окно модели достигает 1 миллиона токенов — показатель объема текста, который ИИ способен обрабатывать за одно взаимодействие. По мнению экспертов, сочетание большого контекста и логического мышления делает систему уникальной и соответствует ожиданиям от DeepSeek V4, запуск которой СМИ прогнозируют на апрель.

Известно, что новая модель DeepSeek получит существенно расширенные функции, особенно в области программирования. По данным внутренних тестов, ее эффективность в этой сфере может превзойти результаты таких известных решений, как GPT от OpenAI и Claude от Anthropic.

Однако некоторые специалисты сомневаются в прямой связи Hunter Alpha с DeepSeek. Анализ поведения модели и архитектурных особенностей показывает отличия от существующих систем стартапа.

Анонимный запуск моделей через OpenRouter — обычная практика: платформа позволяет разработчикам тестировать новые ИИ-системы через единый интерфейс, оставаясь популярной площадкой для экспериментов.

