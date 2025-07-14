Извержения вулканов способны стирать с лица земли целые города, нарушать климат на годы и даже угрожать жизни на планете. Поэтому важно понимать, где и почему они происходят. Новое исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, проливает свет на фундаментальную причину самых разрушительных вулканических событий.

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На глубине около 3000 км под поверхностью Земли расположен горячий твердый слой породы, называемый нижней мантией. Вулканолог Аннализа Куккиаро из Университета Вуллонгонга (Австралия) и ее коллеги обнаружили, что эти крупные базальные структуры, названные исследовательской группой «BLOBS», оказывают непосредственное влияние на вулканическую активность на поверхности Земли.

Схема пространственных взаимоотношений между базальными мантийными структурами и вулканическими извержениями с предполагаемыми мантийными плюмами, как в предыдущей работе (слева), и с явными мантийными плюмами, как в данном исследовании (справа). Схема представлена не в масштабе. (Cucchiaro et al., Communications Earth & Environment, 2025)

Подземные гиганты, питающие вулканы

Загадочные BLOBS смещаются и изгибаются подобно тектоническим плитам, но находятся гораздо глубже — и, как выяснилось, напрямую связаны с вулканической активностью. Исследовательская группа под руководством Куккьяро показала, что именно от BLOBS поднимаются мантийные плюмы — раскаленные потоки магмы, приводящие к мощнейшим извержениям, включая те, что классифицируются как наиболее опасные типы вулканических извержений.

«Эта работа подчеркивает важность мантийных плюмов, которые действуют как „магистрали магмы“, ведущие на поверхность, создавая эти гигантские извержения, — говорит Куккьяро. — Это также показывает, что эти шлейфы движутся вместе со своим источником — каплями».

Откуда приходят мантийные плюмы

В мантии Земли располагаются два крупных BLOBS — под Африканским континентом и под Тихим океаном. До сих пор оставалось неизвестным, фиксированы ли они или движутся в результате конвекции. Однако новые данные свидетельствуют в пользу второго. Такая динамика указывает на то, что даже структуры мантии подвержены движениям, формирующим геологические процессы, происходящие в литосфере.

Используя геофизическое моделирование, ученые отследили движение этих структур за последние 1 миллиард лет. Оказалось, что они порождают мантийные плюмы, которые поднимаются не строго вертикально, а с наклоном. Это объясняет, почему вулканические взрывы происходят не только над самими BLOBS, но и в их окрестностях.

«Мы использовали статистику, чтобы показать, что места прошлых гигантских вулканических извержений существенно связаны с мантийными плюмами, предсказанными нашими моделями», — объяснили Куккьяро и геолог Николас Фламан в комментарии для The Conversation.

Почему это открытие так важно

Понимание связи между подземными структурами и катастрофическими извержениями может не только спасти жизни, но и помочь в поиске ценных ресурсов. Крупные извержения, как известно, создают залежи кимберлита — породы, в которой находят алмазы, а также других минералов, потенциально полезных для устойчивой энергетики и прикладной геофизики. В таких событиях формируются редкие магматические и изверженные горные породы — важный источник данных для петрологии и планетарной геологии.

3D-снимки смоделированных плюмов и скоплений 60 миллионов лет назад под Африканским (a) и Тихоокеанским (b) полушариями. (Cucchiaro et al., Communications Earth & Environment, 2025)

«Это исследование раскрывает один из вопросов, который давно мучает ученых: являются ли BLOBS стационарными или подвижными, и как они связаны с гигантскими вулканическими извержениями? Поэтому очень волнительно наконец-то разгадать эти тайны», — говорит Фламан.

Кроме того, гигантские извержения в прошлом, связанные с массовыми вымираниями, такими как мелово-палеогеновое вымирание, могли быть вызваны аналогичными мантийными процессами. Эти катастрофы оказали влияние на всю природную среду и даже изменили биосферу планеты.

Ранее исследование, представленное на конференции Гольдшмидта 2025 в Праге, показало, что глобальное потепление способно не только ускорять таяние ледников, но и пробуждать спящие вулканы, скрытые под толщей льда. По словам ученых, в зоне риска находятся не только Патагония и Антарктида, но также Россия, Северная Америка и Новая Зеландия.