В Финляндии в скважине глубиной более двух километров были обнаружены летучие органические соединения. Обычно их можно обнаружить в помещениях с плохим качеством воздуха и промышленным загрязнением. Ранее на этом участке находились грунтовые воды, возраст которых оценивался в десятки миллионов лет.

Хотя летучие органические соединения часто связаны с деятельностью человека, они также встречаются в естественных условиях в таких средах, как водно-болотные угодья, леса, вулканы и гидротермальные источники. Исследователи из Хельсинкского университета и Технического исследовательского центра Финляндии VTT собрали образцы газа и микроорганизмов из скважины, пробуренной Геологической службой Финляндии (GTK) для исследовательских целей в Оутокумпу, регионе, известном своими рудными месторождениями.

Там, в подземных водах коренных пород на глубине от 500 до 2300 метров, был обнаружен широкий спектр природных летучих органических соединений (ЛОС). До этого было мало информации о подобных соединениях, обнаруженных в кристаллической коренной породе и ее незагрязненных грунтовых водах.

Исследование показало, что микробы в глубинной биосфере, особенно бактерии и грибы, играют важную роль в производстве и разрушении ЛОС. Однако концентрация и состав также отражают характеристики местной коренной породы, такие как содержание углерода и серы, а также окислительно-восстановительные условия.

Многие соединения, включая ароматические углеводороды и соединения серы, можно обнаружить по запаху при очень низких концентрациях. Анализы выявили более 40 ЛОС, среди которых преобладали бутан, бензол и диметилсульфид. В состав соединений также входили другие углеводороды, спирты, кетоны и альдегиды.

«Мы изучали возможную роль микробов в образовании или деградации этих ЛОС, анализируя геномные данные о микробном сообществе. В глубоких слоях горных пород микробы имеют мало различных источников питательных веществ и углерода, и результаты исследования показывают, что эти ЛОС открывают новые возможности для микробного питания», — говорит старший научный сотрудник VTT Мари Нюссонен.

Бурение глубокой скважины Оутокумпу было завершено 20 лет назад, 31 января 2005 года. На сегодняшний день совместные исследования Университета Хельсинки, VTT и GTK в ходе глубокой скважины Оутокумпу выявили, среди прочего, грунтовые воды возрастом в десятки миллионов лет, а также разнообразное микробное сообщество, обитающее в подземных водах и на поверхности скальных пород.

До этого Финляндия стала первой страной в мире, которая захоронила отработанное ядерное топливо в геологической гробнице, где оно будет храниться в течение 100 тыс. лет. Данный новаторский проект называют переломным моментом для долгосрочной устойчивости ядерной энергетики и «моделью для всего мира».