Опрошенные «Циан.Журналом» девелоперы уверены в том, что в скором времени из-за введения счетов эскроу произойдет индексация цен на загородную недвижимость. Такой прогноз дали член президиума Федерации ИЖС, генеральный директор строительной компании «Загородная недвижимость Урала» Александр Свитеньков, владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский и руководитель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов.

По мнению Свитенькова, построить дом, как раньше, по цене 100 тыс. руб. за кв. м, уже не представляется возможным, а в будущем произойдет резкий рост. Стоимость превысит 150–160 тыс. руб. за кв. м. В целом дома подорожают на 35–50% с учетом стоимости материалов на текущий момент, заявил эксперт.

Котлов предположил, что ИЖС может подорожать даже не на 35–50%, а на все 80%. По его словам на это повлияют введение эскроу-счетов, текущая судебная практика и наличие потребительского экстремизма.

«Если действовать в соответствии с опытом наших коллег из сектора многоквартирных домов в практике борьбы с потребительским экстремизмом, нам придется закладывать эти риски в цену, тем самым искусственно увеличивая стоимость квадратного метра», — пояснил девелопер.

Лазовский отметил, что сейчас проблема удорожания ИЖС носит системный характер. По его словам, рост стоимости недвижимости на 35–50% возможен. При этом он допускает, что подорожание составит только 10–15%.

«В любом случае индексация будет, а ее размер зависит от того, какие меры предпримет государство для поддержания спроса», — сказал застройщик.

Как сообщалось ранее, изменения в законодательстве сокращают срок действия решения о предварительном согласовании земли под строительство с 2 лет до одного года. Исключением станут земельные участки, у которых необходимо будет изменить вид разрешенного пользования и перевести из одной категории земель в другую.