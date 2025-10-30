Компания Starlink Илона Маска заключила первое в Великобритании партнерское соглашение с оператором связи Virgin Media O2. В рамках этой сделки клиенты телеком-оператора получат доступ к инновационной услуге спутниковой связи напрямую со своих мобильных устройств без необходимости использования дополнительного оборудования, пишет Bloomberg.

Новый сервис, получивший название O2 Satellite, будет предлагаться как дополнительная опция и предоставит абонентам базовые услуги обмена сообщениями в регионах с недостаточным покрытием сотовых сетей. Запуск услуги запланирован на первую половину 2026 года.

По словам генерального директора Virgin Media O2 (VMO2) Лутца Шюлера, по мере развития спутниковой группировки Starlink функциональность сервиса будет расширяться — пользователи смогут совершать голосовые звонки и использовать требовательные к трафику приложения, такие как TikTok, даже находясь в удаленных локациях во время пеших походов или морских путешествий.

Технология будущего: прямое подключение к спутникам

Такое партнерство представляет собой одну из первых в Европе коммерческих реализаций технологии прямого спутникового подключения к устройствам (direct-to-device). Благодаря интеграции со спутниками Starlink зона покрытия мобильной связи VMO2 в Великобритании увеличится с текущих 88% до 95%, что существенно улучшит доступность связи в труднодоступных регионах страны.

Это направление бизнеса представляет для Маска стратегический интерес — в отличие от уже хорошо известного широкополосного доступа Starlink, где пользователям требуется специальный терминал для подключения к спутниковой группировке на низкой околоземной орбите, технология прямого доступа к устройствам позволяет устанавливать соединение напрямую между спутниками и обычными мобильными телефонами без какого-либо дополнительного оборудования.

Для Virgin Media O2 это партнерство имеет двойное значение: помимо расширения зоны покрытия, компания рассчитывает укрепить позиции бренда O2, который в последние годы сталкивался с проблемами в поддержании репутации инновационного оператора.

Конкурентная борьба за европейский рынок

Параллельно компания наращивает инвестиции в развитие сети, выкупая дополнительные частоты у конкурентов и на государственных аукционах, а также внедряя полноценную технологию автономного 5G по всей стране.

«Мы постоянно работаем над внедрением инноваций для наших клиентов, — отметил Шюлер. — Это партнерство станет логическим продолжением наших усилий по увеличению инвестиций в сети и обеспечению наилучшего пользовательского опыта».

На европейском рынке такой анонс создает прямую конкуренцию проекту Vodafone Group Plc, который уже несколько лет сотрудничает с американской компанией AST SpaceMobile Inc. в области услуг прямой спутниковой связи. Генеральный директор Vodafone ранее заявлял о планах запустить подобный сервис по всей европейской сети в следующем году.

Шюлер подчеркивает, что ключевое преимущество Starlink заключается в том, что компания уже имеет развернутую группировку из более чем 600 спутников на низкой околоземной орбите, что делает ее фактическим лидером рынка.