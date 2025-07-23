Потребительские объединения активно сопротивляются новому законопроекту, который может существенно ограничить ответственность продавцов за некачественную технику. Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) направила обращение в профильный комитет Госдумы, выражая серьезные опасения по поводу предлагаемых изменений.

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Суть законопроекта, внесенного депутатом Романом Лябиховым, заключается в значительном снижении финансовой ответственности продавцов технически сложных товаров. В частности, предлагается уменьшить размер неустойки за просрочку выполнения требований с текущих 1% до 0,1% стоимости товара в день. Также планируется сократить максимальный штраф с 50% до 10% от присужденной суммы, причем эти средства могут направляться не потребителю, а в бюджет.

Представители бизнеса, особенно автомобильного сектора и интернет-торговли, активно поддерживают инициативу. Они утверждают, что сталкиваются с массовыми случаями так называемого потребительского экстремизма, когда клиенты намеренно доводят незначительные неисправности до судебных разбирательств с требованиями многократного возмещения стоимости товара. По их данным, убытки от таких действий исчисляются десятками миллиардов рублей.

Однако защитники прав потребителей приводят убедительные контраргументы. Согласно статистике Верховного суда, были признаны обоснованными подавляющее большинство исков (87,5% в 2024 году). Юристы подчеркивают, что существующая система уже предусматривает достаточные механизмы для отсечения недобросовестных исков. Они опасаются, что ослабление ответственности продавцов приведет к ухудшению качества товаров и услуг.

Эксперты отмечают, что проблема требует взвешенного подхода. Чрезмерное ужесточение позиции бизнеса может спровоцировать недовольство добросовестных потребителей, в то время как полное сохранение текущих норм действительно создает почву для злоупотреблений. Многие специалисты предлагают сосредоточиться на совершенствовании правоприменительной практики, а не на радикальном изменении законодательства.