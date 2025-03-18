С 1 апреля вступает в силу ряд законодательных изменений. Индексация социальных пенсий затронет свыше 4 млн человек, на ипотечном рынке начнут действовать новые ограничения, а иностранцев обяжут сдавать тест по русскому языку. «Инк.» сделал обзор главных законодательных изменений второго весеннего месяца.

Индексация социальных пенсий

Россияне, которым выплачивают социальные пенсии по старости или по другим причинам, получат прибавку. Размер выплат увеличат на 14,75%. После индексации пенсии по старости вырастут с 7 689,83 до 8 824,08 руб.

Повышение ждет и социальные пенсии по инвалидности. Размер пенсии зависит от того, к какой группе относится человек и получил ли он статус инвалида с рождения или приобрел впоследствии.

Расширение семейной ипотеки на вторичное жилье

С 1 апреля 2025 года у семей с детьми до шести лет или с несовершеннолетним ребенком-инвалидом появится возможность взять семейную ипотеку на вторичное жилье. Но есть важные условия:

в городе должно быть мало новостроек (не больше двух домов);

дом не должен быть старше 20 лет или носить статус аварийного;

нельзя покупать квартиру у родственников.

Воспользоваться льготой можно только один раз. Программа предполагает ставку 6% годовых.

Экзамены по русскому для иностранцев

Для вузов: иностранцы, желающие учиться в российских университетах, теперь обязаны сдать экзамен по русскому языку. Возможно, для них введут аналог ЕГЭ.

Для школ: детям иностранцев, поступающим в российские школы, нужно будет сдать тест по русскому, достаточно получить тройку. Для 2-11 классов будет и письменная, и устная часть, для первоклассников — только устная. Если ребенок сдал — его зачислят. Если нет — предложат дополнительные занятия, и пересдать можно будет через три месяца.

Ограничения на кредиты

С 1 апреля Центробанк РФ сможет устанавливать макропруденциальные лимиты для банков и микрофинансовых организаций в сфере ипотеки и автокредитования. Это значит, что регулятор ограничит максимальную долю рискованных кредитов в этих сегментах.

Банки будут считать ипотеку рискованной, если человек отдает на ее погашение больше 50% своего дохода или внес совсем небольшой первоначальный взнос. Кроме того, планируют ограничить максимальный срок ипотеки 30 годами, так как более длинные кредиты сложно спрогнозировать и они могут быть опасными

Лимиты на ипотеку будут вводить постепенно: с 1 июля 2025 года на квартиры, а с января 2026 года — на строительство домов и другие займы под залог недвижимости.

Правила для брокеров

Чтобы лучше защитить деньги и имущество клиентов, для брокеров вводят новые правила. Теперь они обязаны учитывать абсолютно все активы клиента и не допускать ошибок с разными счетами. Кроме того, устанавливают четкий список имущества, которое можно использовать как залог, если клиент должен брокеру деньги.