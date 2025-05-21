Объем закупок госкомпаний у самозанятых по 223-ФЗ в первом квартале 2025 года превысил 6 млрд руб., что на 172% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

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Число самозанятых, заключивших договоры с госзаказчиками, выросло на 26%, более чем до 3,6 тыс. Количество заключенных договоров увеличилось на 13%, до 4,4 тыс., сообщил гендиректор организации Александр Исаевич.

Наибольший рост закупок зафиксирован в ремонте оборудования (в 17,2 раза), архитектуре и инженерно-техническом проектировании (в 7,4 раза), страховании (в 3,6 раза), рекламе и исследовании рынка (в 3,3 раза), а также профессиональных и научных услугах (в 2,4 раза).

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Лидерами по объему закупок стали Оренбургская область (1,03 млрд руб.), Москва (0,99 млрд), Краснодарский край (0,65 млрд), Приморский край (0,52 млрд) и Московская область (0,37 млрд).

Наибольший прирост показали Оренбургская область (+1 млрд руб.), Краснодарский край (+612,4 млн) и Москва (+587,8 млн).