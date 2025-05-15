Компания OpenAI объявила о внедрении своей новой языковой модели GPT-4.1 в ChatGPT — ранее нейросеть была доступна только через API. Пользователи планов Plus, Pro и Team уже могут выбрать GPT-4.1 из выпадающего меню моделей. Ожидается, что корпоративные клиенты и образовательные учреждения получат доступ к новинке в ближайшие недели. Меньшая по размеру модель GPT-4.1 mini уже заменила GPT-4o-mini и стала доступной для всех пользователей ChatGPT.

Главным преимуществом GPT-4.1, по заявлениям OpenAI, является ее улучшенная производительность в задачах программирования и точном следовании инструкциям. Тестирование показывает, что модель стала заметно менее «разговорчивой» по сравнению с GPT-4o, что может быть полезно в ситуациях, где требуется краткость и точность. В остальном ее производительность находится на одном уровне с последней версией GPT-4o, однако, по сравнению с более ранними итерациями GPT-4o, новая модель GPT-4.1 ощущается как более основательная и проработанная.

Проблема, которую решает GPT-4.1, заключается в постоянной потребности в более точных, эффективных и специализированных инструментах искусственного интеллекта.

Для разработчиков и пользователей, работающих со сложными задачами, такими как генерация кода или выполнение детализированных инструкций, предыдущие модели могли иногда давать избыточную или не совсем точную информацию. GPT-4.1 стремится минимизировать эти недостатки, предлагая более сфокусированный и надежный результат.



Ранее OpenAI представила новый медицинский тест (бенчмарк) для врачей и языковых моделей. Ученые проверили на этом бенчмарке модель GPT-4.1 и выяснили, что по качеству ответов она превосходит многих врачей.