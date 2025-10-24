Настоящий руководитель обязан увольнять, собеседования при приеме на работу на самом деле не работают, а доверие в бизнесе стоит дороже любых KPI. На конференции ТОК для малого и среднего бизнеса, организованной Точка Банком в Доме культуры «ГЭС-2» в рамках инициативы «ГЭС-2: B2B», Михаил Токовинин — один из основателей компании amoCRM, предприниматель с более чем 15-летним опытом в ИТ и управлении командами назвал несколько основных его наблюдений.

1. Не бойтесь увольнять — бойтесь не увольнять

По словам Токовинина, большинство компаний терпят слабых сотрудников, потому что боятся увольнений.

«Никто не любит увольнять. Но бизнес — не школа, это баскетбольная команда. Если кто-то не тянет, он мешает всей команде побеждать», — убежден предприниматель.

Он добавил, что расставание с неподходящими людьми — не жестокость, а ответственность руководителя перед всей командой.

2. Принцип «тройки»: нанимай не одного, а троих

Токовинин рассказал, как в начале карьеры решал проблему с неудачными наймами.

«Мы нанимали одного — и постоянно промахивались. Пока не придумали простое правило: бери троих, убери самого слабого и найми нового. Так команда эволюционирует».

По его словам, если у компании нет объема задач хотя бы на троих специалистов в одной роли — лучше не нанимать никого и отдать функцию на аутсорс.

3. Собеседование — худший способ нанимать

Сооснователь amoCRM убежден, что интервью не помогает увидеть настоящие таланты.

«Хорошие люди себя недооценивают и на собеседованиях выглядят блекло. Наоборот, лучше всех себя продают те, кто потом разочаровывает», — отметил он.

Единственное исключение, по его словам, — продавцы. «Если не может продать себя, как продаст ваш продукт?».

4. Нюхай, не тестируй

Он также предложил необычный подход к оценке людей при приеме на работу. Токовинин считает, что «человеческая химия» важнее любых тестов и методик.

«Мы жену не собеседуем, мы ее нюхаем. И если человек тебе неприятен, работать с ним не получится — хоть убейся», — сказал предприниматель.

Он полагает, что руководителю стоит ориентироваться на ощущение комфорта в общении: если с человеком приятно находиться в одной комнате, скорее всего, и работать с ним будет легко.

5. Доверие — это не эмоция, а расчет

На вопрос о доверии в бизнесе Токовинин ответил просто: «Доверять выгодно».

«Если ты доверяешь людям, они начинают доверять тебе. Это валюта, обмен, в котором выиграешь чаще, чем проиграешь», — пояснил он.

По мнению предпринимателя, доверие в бизнесе ничем не отличается от доверия в семье — это про надежность, обещания и поступки.