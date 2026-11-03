Apple значительно увеличила запасы компонентов, особенно компьютерной памяти, на фоне резкого роста цен и возможных проблем с поставками. В четвертом квартале финансового года объем запасов компании достиг $14,54 млрд — на 31,1% больше, чем кварталом ранее, когда показатель составлял $11,09 млрд.

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В годовом выражении рост оказался еще существеннее: запасы увеличились на 154,3% по сравнению с $5,72 млрд за аналогичный период прошлого года.

Одной из главных причин такой стратегии становится ситуация на рынке памяти. Глава Apple Джон Тернус назвал нынешний рост цен на этот компонент беспрецедентным. По его словам, компания уже столкнулась с увеличением расходов в сентябрьском квартале, хотя часть дополнительных затрат удалось компенсировать за счет ранее закупленных запасов и снижения стоимости других компонентов.

В декабрьском квартале Apple ожидает дальнейшего подорожания памяти. Это окажет давление на прибыльность бизнеса: компания прогнозирует валовую маржу на уровне 45−46% против 47,9% по итогам сентябрьского квартала.

Чтобы смягчить последствия роста затрат, Apple рассчитывает на эффект от повышения цен на некоторые устройства. В частности, компания пересмотрела стоимость отдельных моделей Mac и iPad в конце июня, а iPhone — в сентябре.

При этом руководство предупреждает, что после декабря расходы на память продолжат увеличиваться. Кроме того, эффект от закупленных заранее компонентов постепенно будет ослабевать.

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Apple уже предпринимает шаги для укрепления цепочки поставок. Как сообщил Тернус, обязательства компании по закупкам для производства выросли на $33 млрд с июня по сентябрьский квартал. Об этом также рассказал операционный директор Сабих Хан, отвечающий за производство и поставки. Он подтвердил увеличение закупок, но не исключил дальнейшего повышения цен на устройства.

Проблемы с доступностью компонентов уже отражаются на продажах отдельных продуктов. Так, выручка от реализации iPad составила $6,2 млрд — на 10% меньше, чем годом ранее. Результат также оказался ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали $6,7 млрд. В Apple объяснили снижение продаж ограничениями поставок.

При этом продажи iPhone и Mac превзошли ожидания, поэтому iPad оказался одним из немногих продуктовых направлений компании, не показавших роста.

Таким образом, Apple стремится заранее обеспечить себя необходимыми компонентами, чтобы снизить риски перебоев в производстве. Однако растущая стоимость памяти уже становится серьезным фактором давления на прибыльность компании и в перспективе может привести к очередному пересмотру цен на ее устройства.

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