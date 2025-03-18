Результаты исследования сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» и Русской школыу (РШУ) показали, что 44% россиян предпочитают гибридный формат, а 19% готовы работать только удаленно. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Аналитики выяснили, какой формат работы предпочитают сотрудники, а также как гибкий график и удаленка влияют на их продуктивность. В опросе приняли участие 2 159 представителей различных сфер бизнеса из всех федеральных округов России.

Оказалось, что большинство респондентов (44%) выбирают гибридный формат, — им удобно в определенные дни работать в офисе, в другие — дома. Каждый пятый (20%) работник предпочел исключительно офисный формат, а еще 19% — только удаленный. 17% россиян заявили, что формат работы не имеет значения.

Многим опрошенным также оказался важен гибкий график работы на неделе. Опрос выявил, что 32% россиян имеют возможность работать в удобное для них время: свободный график у 13%, а у 19% — гибкий.

43% рассказали, что хотели бы работать по гибкому графику, но не имеют такой возможности. Фиксированный график назвали удобным лишь 25% респондентов.

Интересно, что 54% россиян отметили повышение продуктивности при гибком графике, потому что он позволяет работать в устраивающее сотрудника время. При этом 18% признались, что в таких условиях им сложнее самостоятельно организовать день и эффективность снижается. Еще 28% заявили, что график не имеет значения.

По данным «Зарплаты.ру», количество вакансий с гибким графиком в России за год увеличилось в 2,9 раза. В основном это «синие воротнички»: курьеры, водители, охранники и автослесари.

Пользуется популярностью и удаленная работа. За последние два года этот формат выбрали 38% россиян. Из них 13% постоянно трудились на удаленке, 25% — периодически, а 38% не имели такого опыта, но хотели бы работать дистанционно.

При этом каждый четвертый (24%) респондент не готов работать удаленно. Столько же (24%) признались, что хуже работают на удаленке, а 35% уверены, что дома работают эффективнее, чем в офисе. 41% россиян заявили, что это не имеет значения.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), каждый четвертый работающий россиянин полностью или частично трудится из дома (25%). Это на 19% больше, чем в 2022 году.