В России впервые с начала наблюдений в 2018 году снизились зарплатные ожидания соискателей. К концу III квартала 2026 года желаемая зарплата составляла в среднем 151 тыс. руб. в месяц — на 1,95% меньше, чем годом ранее. Медианный запрос сократился на 4,2%, до 114 тыс. руб., следует из исследования Финансового университета при правительстве. Год назад показатели, напротив, росли двузначными темпами: на 14,1% и 22,7% соответственно.

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Ожидания снижаются и в отдельных профессиях. Слесари и сварщики теперь рассчитывают в среднем на 213 тыс. руб. в месяц против 303 тыс. в начале года, водители — на 164 тыс. вместо 214 тыс. У медсестер динамика обратная: желаемая зарплата выросла со 122 тыс. до 124 тыс. руб. Региональный разброс остается значительным. Лидером по средним запросам стал Новокузнецк с показателем 258 тыс. руб., Москва заняла восьмое место — 186 тыс. Самые скромные ожидания зафиксированы в Кирове — 118 тыс. руб. в среднем.

Эксперты связывают разворот с замедлением экономического роста и охлаждением рынка труда. После нескольких лет дефицита кадров работодатели постепенно возвращают себе преимущество в переговорах о зарплате: компании осторожнее нанимают сотрудников и оптимизируют расходы на персонал. Дополнительным фактором стало замедление инфляции, из-за которого у работников ослабевает потребность добиваться повышений для компенсации роста цен.

Спрос на работников при этом распределен неравномерно. Оборонные предприятия, активно набиравшие персонал в последние годы, в основном закрыли потребности в кадрах. В гражданских отраслях сохраняется спрос на продавцов, логистов и младший медицинский персонал, однако возможности платить высокие зарплаты там ограничены. Одновременно высокая конкуренция среди соискателей в некоторых профессиях сдерживает их зарплатные запросы. При этом массовых увольнений нет, а безработица остается низкой, отмечает заместитель научного руководителя Финансового университета Александр Шатилов.

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Различия между регионами объясняются структурой местной экономики. В Новокузнецке и Якутске на средние показатели влияют промышленные и добывающие предприятия, в том числе вахтовые вакансии с повышенной оплатой и северными надбавками. Жители Подольска, Химок и Мытищ ориентируются на столичный рынок труда, учитывая также расходы на дорогу. В Москве же на общую статистику влияет широкий выбор вакансий, включая массовые позиции и места для начинающих специалистов.

В IV квартале работодатели обычно сдерживают найм, поскольку формируют бюджеты на следующий год. Поэтому быстрого восстановления спроса на персонал до начала 2027 года эксперты не ожидают. Вместе с тем резкого падения зарплатных ожиданий в следующем году также может не произойти: этому будут препятствовать демографические ограничения, низкая безработица и потребность бизнеса в сотрудниках.

По прогнозу Минэкономразвития, среднемесячная номинальная зарплата в России в 2026 году вырастет на 10,3%, до 112 279 руб., а в 2027-м — на 6,8%. Прогноз роста реальных зарплат на следующий год ведомство снизило с 2,5 до 1,8%. Банк России также отмечает замедление повышения оплаты труда и постепенное сокращение кадрового дефицита. По оценке регулятора, рост зарплат приближается к динамике производительности труда, хотя разрыв между ними пока сохраняется.

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