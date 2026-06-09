Российские работодатели заметно активизировались перед летним сезоном и все чаще обращаются к бывшим сотрудникам. По данным hh.ru, кчисло приглашений соискателям выросло на 13% по сравнению с периодом с декабря 2025 года по февраль 2026-го. В то же время исследование SuperJob показало, что за последний год 48% компаний предлагали вернуться ранее уволившимся работникам. Годом ранее таких работодателей было 32%.

Самый высокий рост спроса на персонал зафиксирован в автомобильной отрасли. Работодатели направили соискателям более 260 тыс. приглашений — на 35% больше, чем в начале года. Участники рынка связывают это с сезонным ростом обслуживания транспорта.

Заметно выросла потребность в рабочих специальностях и строительном секторе. Рабочему персоналу работодатели направили 8,2 млн приглашений — на 22% больше, чем несколькими месяцами ранее. В строительстве и недвижимости число приглашений достигло 4,1 млн, рост также составил 22%.

Аграрный сектор увеличил подбор сотрудников на 21%. С началом подготовки к посевной и уборочной кампаниям компании отрасли разослали более 351 тыс. приглашений. В транспорте и логистике спрос вырос на 19%, а в туризме, гостиничном бизнесе и общественном питании — на 18%.

Из-за кадрового дефицита бизнес все чаще ищет не только новых работников, но и пытается вернуть тех, кто уже знаком с внутренними процессами компании. Среди организаций, приглашавших бывших сотрудников обратно, 67% смогли вернуть часть специалистов, а 14% — всех, кому сделали предложение. Еще 19% работодателей не добились результата.

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Согласно опросу россиян, предложения о возвращении хотя бы раз получали 52% респондентов. Из них 15% соглашались, а 37% отказывались. Женщины сталкивались с такими предложениями чаще мужчин — 54% против 49%, но принимали их реже. Специалистов до 35 лет работодатели звали обратно чаще, чем сотрудников старше 45 лет — 55% против 48%.

Особенно востребованными оказались специалисты со средним профессиональным образованием. Их чаще зовут обратно, чем работников с высшим образованием. Это отражает сохраняющуюся нехватку квалифицированных кадров в промышленности, строительстве, агросекторе и сырьевых отраслях.

Главной причиной возвращения остается уровень дохода — этот фактор назвали 24% респондентов. Еще 12% приняли решение из-за коллектива, по 10% — благодаря улучшенным условиям труда, удобному графику или предложению новой должности. Среди причин отказа лидируют низкая зарплата, неудовлетворительные условия работы и принципиальное нежелание возвращаться к бывшему работодателю. Эти варианты назвали 19%, 16% и 15% респондентов соответственно.

Сейчас рассмотреть предложение о возвращении готовы 26% россиян. Главным стимулом остается повышение зарплаты — этот вариант выбрали 48% опрошенных. Еще 12% готовы вернуться при улучшении условий труда, а по 7% назвали обязательным условием смену руководства или карьерное продвижение.

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