Средняя зарплата на Чукотке оказалась в пять раз выше, чем в Ингушетии. Разрыв между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми регионами России достиг 200 тыс. руб., свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Emil Kalibradov/Unsplash

По итогам 2025 года Чукотский автономный округ занял первое место по уровню среднемесячного дохода с показателем 244 130 руб. На последнем месте оказалась Ингушетия, где средняя зарплата составила всего 44 081 руб.

В 2024 году ситуация была менее контрастной. Тогда лидером также была Чукотка со средней зарплатой 193 482 руб., а замыкала рейтинг Ингушетия с показателем 38 931 руб. Разрыв составлял 154 551 руб.

Методика расчета включает в себя не только должностные оклады, но и все дополнительные выплаты. В фонд заработной платы входят налоги, компенсации за условия труда, премии, надбавки, а также систематическая оплата питания и проживания.

Кроме того, учитываются доходы штатных сотрудников, внешних совместителей и работников несписочного состава. Итоговая сумма делится на среднесписочную численность и количество месяцев в отчетном периоде.

