Крупное исследование с участием более 3 тыс. респондентов выявило новые трудовые приоритеты. Данные Get experts и НИУ ВШЭ показывают: 83% работников считают регулярное повышение дохода обязательным условием.

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При этом 43% ждут ежегодной индексации зарплаты, 40% — пересмотра оклада раз в полгода, и лишь 3% готовы отказаться от роста доходов ради удовольствия от работы.

Современные сотрудники сформировали четкий запрос к работодателям:

профессиональное развитие (95%);

баланс работы и жизни (91%);

гибкость и стабильность (89−88%).

Примечательно, что экологическая ответственность (47%) и культурное разнообразие (61%) оказались в конце списка приоритетов.

Формат работы продолжает трансформироваться: 78% выбирают гибридную модель, 10% — полностью удаленную, 9% — офисную. Однако 90% готовы рассмотреть вакансии без удаленки, если предложат повышенную зарплату (30%) или работу мечты (23%).

Изменения коснулись и отношения к графику: 42% хотят свободного расписания, 28% предпочитают сокращенный день, и только 25% сохраняют приверженность традиционному 8-часовому формату.

Исследование подтверждает: современный рынок труда требует от работодателей гибкости и персонализированного подхода, где финансовые ожидания сотрудников сочетаются с их стремлением к профессиональному росту и комфортным условиям работы.