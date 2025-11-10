В Госдуме разрабатывается законопроект, устанавливающий обязательные требования к индексации заработных плат в коммерческих организациях. Инициатива, которую планирует внести председатель комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, предполагает закрепление в Трудовом кодексе обязанности работодателей проводить индексацию не реже одного раза в год в размере не ниже уровня инфляции за предыдущий год, пишет ТАСС.

Freepik

Как пояснил парламентарий, действующая редакция статьи 134 Трудового кодекса содержит существенный пробел: хотя она и предусматривает обязанность индексировать зарплаты, но не устанавливает конкретных параметров этой процедуры.

Отсутствие четких нормативных требований приводит к тому, что многие коммерческие организации годами не повышают оклады своим сотрудникам, ссылаясь на различные обстоятельства — от финансовых результатов компании до рыночной конъюнктуры, добавил он.

«Предприниматели сейчас ориентируются на прибыль компании, достижение KPI, перспективы ситуации на рынке, поэтому могут годами не индексировать зарплаты», — отметил Нилов.

По его словам, предлагаемые изменения обеспечат справедливое повышение доходов работников в условиях постоянного роста расходов населения.

Законопроект направлен на устранение существующего правового вакуума и создание единых, обязательных для всех работодателей правил индексации заработных плат в коммерческом секторе экономики.