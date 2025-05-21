Средний уровень заработных плат в российской строительной отрасли в 2025 году демонстрирует значительный рост, составивший 18% по сравнению с предыдущим периодом. Эти данные были озвучены главой Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антоном Глушковым в рамках расширенного заседания второго Петербургского конгресса сметчиков.

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Как пояснил Глушков, при стандартной структуре затрат на типовых объектах, где 50% составляет фонд оплаты труда, а остальные 50% — стоимость материалов, подобный рост зарплат автоматически приводит к увеличению сводных сметных расчетов на 9%. Такая динамика существенно влияет на формирование конечной стоимости строительных проектов.

В НОСТРОЙ обратили внимание на существующие сложности в системе утверждения заработных плат. Согласно действующему законодательству, нормативные показатели по оплате труда утверждаются с почти четырехмесячным опозданием — только спустя значительное время после окончания предыдущего отчетного периода.

Эта бюрократическая задержка создает серьезные трудности для отрасли. Отсутствие актуальных данных о будущих зарплатных нормативах делает невозможным точное прогнозирование стоимости капитального строительства на этапе проектирования.

По состоянию на 25 апреля 2025 года, 15 регионов страны так и не смогли утвердить необходимые показатели по оплате труда, что ставит под угрозу своевременное планирование строительных проектов в этих субъектах Федерации.