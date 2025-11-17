Российский бизнес активно взялся за усиление кибербезопасности на фоне растущего числа атак на его технологическую инфраструктуру. Согласно данным исследования ГК «Солар» и агентства Kasatkin Consulting, крупнейшие компании с годовой выручкой свыше 80 млрд руб. (таких изучили 395) формируют специализированные подразделения информационной безопасности (ИБ) численностью до 33 специалистов. Однако этого по-прежнему не хватает, ведь штат ИБ-специалистов каждой третьей компании укомплектован лишь на 50–80%.

Freepik

В компаниях среднего размера (с выручкой 5–80 млрд руб., 7187 организаций) команды ИБ обычно состоят из шести специалистов. Малый бизнес традиционно либо вообще не пользуется услугами киберзащитников, либо отдает эту работу на аутсорсинг.

Главной причиной усиления киберзащиты стал рост числа угроз — этот фактор отметили 32% опрошенных компаний. На втором месте оказалось внедрение цифровых стратегий, требующее усиления защитных мер (21%).

Инвестиционная активность бизнеса в сфере кибербезопасности тоже находится в прямой корреляции с размером компании. Если в крупных организациях в среднем на обучение одного специалиста тратят 150–200 тыс. руб., то в банковском секторе эти показатели значительно выше. При этом некоторые организации инвестируют в кибербезопасность до 10 млн руб. ежегодно.

Компании при выбору программ обучения киберзащите отдают предпочтение курсам с высоким процентом практических занятий (не менее 70%) и симуляций реальных ситуаций. Идеальный образовательный продукт для кибербезопасника, по мнению директора «Солар» по развитию образовательной деятельности Никиты Обидина,— это онлайн-курс с разными интерактивными форматами внутри, с большой долей практики, с гибкой модульной структурой. А в связи с активным импортозамещением практика в обучении должна быть сопряжена с актуальными отечественными технологическими платформами и средствами защиты информации.

Особое внимание уделяется подготовке специалистов в области защиты искусственного интеллекта и облачных технологий.

Наконец, немалое влияние на формирование команд ИБ имеет отраслевая специфика: наибольший спрос наблюдается на специалистов по мониторингу и реагированию на инциденты, тестированию на проникновение, а также экспертов в сфере безопасной разработки.

Комплексный подход к безопасности, включающий как технические решения, так и повышение киберграмотности всех сотрудников компании, становится единственным эффективным способом противостоять современным угрозам. Именно поэтому предприниматели просто вынуждены сегодня увеличивать бюджеты на обучение и развитие специалистов по информационной безопасности, ведь от их компетенций напрямую зависит устойчивость всего бизнеса.