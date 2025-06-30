Минцифры разрабатывает законопроект, обязывающую застройщиков предусматривать площадки для телеком-оборудования, включая антенно-мачтовые сооружения (АМС), в новых жилых комплексах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Фото: Freepik

Инициатива обсуждалась в мае на стратегической сессии с участием премьер-министра Михаила Мишустина и готовится к внесению в Госдуму в сентябре. Источник в отрасли уточнил, что речь идет о выделении участков для опор связи и точек подключения к электросети.

В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко газете сообщили, что подобный законопроект пока к ним не поступал и что задача по обеспечению населения интернетом находится «на постоянном контроле правительства, однако преждевременно говорить о конкретных инициативах».

Операторы связи поддерживают предложение. В компании «МТС» отметили, что это сократит сроки согласования и удешевит интеграцию оборудования. В «МегаФоне» пояснили, что современные здания блокируют радиосигнал, а нагрузка на сети растет из-за активного использования интернета, стриминга и видеосвязи. В «Т2» добавили, проблемы со связью в новых ЖК обусловлены тем, что конструкции современных зданий «зачастую препятствуют прохождению радиосигнала от уличных базовых станций».

Основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов подчеркнул, что существующие требования уже включают оптоволоконные линии и Wi-Fi, а новые меры не увеличат затраты застройщиков.