Музыкальный сервис Zaycev. Net занял первое место в списке музыкальных приложений в российском App Store. По количеству загрузок сервис обошел «Яндекс Музыку», VK Музыку, Shazam, SoundCloud и занял 21-е место в общем чарте бесплатных приложений.

Рост интереса к сервису связывают с несколькими факторами. Среди причин — возможность загружать треки для офлайн-прослушивания. Одной из причин могла стать функция загрузки треков для прослушивания без интернета.

Кроме того, аудиторию привлекает отсутствие строгих фильтров в каталоге, характерных для крупных стриминговых платформ. При этом пользователи оценивают техническую часть приложения в 3,5 балла из 5 (на основе 3,5 тыс. отзывов).

Zaycev.net — один из самых узнаваемых музыкальных сервисов Рунета начала 2000-х. Сайт был запущен в августе 2004 года. Пользователи могли бесплатно скачивать музыку — без подписок, алгоритмов и сложных интерфейсов. Для того времени это был один из главных способов искать новые треки — через поиск, топы или просто по каталогу.

В середине 2000-х аудитория сервиса измерялась сотнями тысяч пользователей в сутки, а сам бренд стал частью интернет-культуры — наряду с форумами и первыми соцсетями. Тогда Zaycev.net конкурировал не столько с легальными стримингами (их почти не было), сколько с торрентами и другими mp3-библиотеками.

Ситуация изменилась к концу десятилетия, когда в России начали формироваться правила работы с авторскими правами. К 2010 году сайт полностью легализовался, заключив контракты с правообладателями.

Компания приняла решение оставить на платформе только те треки, на которые у правообладателей есть 100% авторских и 100% смежных прав. В результате фонотека сократилась с 10 млн до 200–300 тыс. треков. Тем не менее бренд не исчез. Zaycev.net сохранил ядро аудитории и постепенно трансформировался в легальный музыкальный сервис.

По данным «Яндекс. Радар» за 2020 год, портал был музыкальным сайтом номер один. К августу 2024 года каталог вырос до полумиллиона треков, а число пользователей превысило 5 млн.



Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.