В США пациентка с почечной недостаточностью уже год живет с пересаженной почкой генетически модифицированной свиньи. За это время орган продолжал функционировать, а женщине не потребовался диализ. Это важный результат для ксенотрансплантации — направления медицины, которое изучает возможность пересадки органов животных человеку.

Robina Weermeijer, Unsplash

Операцию провели 22 ноября 2025 года в Массачусетской больнице общего профиля (Massachusetts General Hospital). Пациенткой стала 58-летняя Молли Фалько. Она страдала заболеванием почек с детства, а в 2024 году ей потребовался диализ — процедура, которая частично заменяет работу почек и очищает кровь от продуктов обмена.

Спустя год после операции пересаженный орган продолжает работать, и пациентка по-прежнему не нуждается в диализе. О годовщине трансплантации 23 ноября 2026 года сообщили компания eGenesis, разработавшая орган, и медицинская сеть Mass General Brigham.

Для пересадки использовали почку EGEN-2784. Ее получили от генетически модифицированной свиньи. Ученые внесли в ДНК животного несколько изменений, чтобы снизить риск отторжения органа человеческим организмом и повысить его совместимость с человеческой физиологией.

В частности, исследователи отключили три гена, отвечающих за образование молекул, которые могут провоцировать острую иммунную реакцию. Также они инактивировали эндогенные ретровирусы свиньи, чтобы снизить риск передачи вирусов человеку, и добавили семь человеческих генов. Последние должны помогать регулировать иммунный ответ, уменьшать воспаление и улучшать совместимость систем свертывания крови.

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По данным eGenesis, на сегодняшний день шесть пациентов получили почки EGEN-2784 в рамках специальной программы расширенного доступа Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Она позволяет применять экспериментальные методы лечения в отдельных случаях.

Следующий этап — более масштабные клинические испытания. FDA разрешило компании провести исследование с участием 33 пациентов в возрасте от 50 до 70 лет с почечной недостаточностью, которые ожидают пересадки человеческой почки. Начать испытания планируют в первом квартале 2027 года.

При этом технология пока остается экспериментальной. Как отметил руководитель программы трансплантации почек Массачусетской больницы общего профиля Леонардо Риелла, год работы пересаженного органа — значительная веха, но не конечная цель. Ученым предстоит продолжить изучение реакции иммунной системы человека и проверить, насколько долго такие органы смогут функционировать.

Если дальнейшие исследования подтвердят безопасность и эффективность метода, генетически модифицированные органы животных могут стать дополнительным источником донорских органов для людей с тяжелой почечной недостаточностью.

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