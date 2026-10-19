Комиссар WNBA Кэти Энгельберт отметила стремительный рост женской баскетбольной лиги перед уходом с поста в конце 2026 года. Среди главных достижений она назвала рекордную аудиторию, расширение числа команд и улучшение финансовых условий для игроков. При этом руководитель признала, что быстрый рост сопровождается серьезными разногласиями.

Todd Greene, Unsplash

Выступая перед журналистами накануне первого матча финальной серии WNBA в Сан-Франциско, Энгельберт заявила, что нынешний сезон стал еще одним подтверждением успеха лиги. Она возглавила WNBA в 2019 году и объявила, что покинет должность в конце года.

Одним из символов нового этапа стала команда Golden State Valkyries, которая проводит в лиге всего второй сезон и уже вышла в финал. Ее соперником стала Atlanta Dream. Независимо от результата серии, чемпионкой станет франшиза, которая впервые выиграет титул WNBA.

По словам комиссара, в сезоне 2026 года матчи и другие материалы WNBA охватили более 90 млн уникальных зрителей в США, которые посмотрели свыше 320 млн часов контента. Рекордные 51 телевизионная трансляция собрали в среднем не менее миллиона зрителей. Для сравнения, годом ранее таких матчей было 19.

Цифровые и социальные платформы лиги также продемонстрировали значительный рост: количество просмотров превысило 4 млрд.

Рекорд обновила и посещаемость. За сезон матчи WNBA посетили почти 3,8 млн человек, а средняя аудитория на трибунах составила около 11 500 зрителей за игру. Почти две трети матчей регулярного чемпионата прошли при полностью заполненных аренах.

«Я и представить не могла, что однажды буду стоять здесь и говорить о миллиардах просмотров. Но мы уже движемся к этой отметке», — сказала Энгельберт.

Лига расширяется, доходы игроков растут

Еще одним показателем развития WNBA стало расширение географии турнира. В сезоне 2026 года к лиге присоединились две новые команды — Portland Fire и Toronto Tempo. Последняя стала первой франшизой WNBA, базирующейся за пределами США.

В ближайшие годы ожидается дальнейшее расширение: Кливленд должен получить команду в 2028 году, Детройт — в 2029-м, а Филадельфия — в 2030-м.

Финансовые условия для баскетболисток также улучшились. Среди изменений Энгельберт выделила чартерные перелеты, повышение минимальной зарплаты до $270 тыс. по новому коллективному соглашению и возможность заключать контракты высшего уровня почти на $1,5 млн в год.

Кроме того, стоимость Golden State Valkyries весной 2026 года оценивалась некоторыми изданиями в $1 млрд. Это стало беспрецедентным показателем для женской профессиональной спортивной франшизы.

В самой лиге также готовятся улучшить работу судей. Централизованный центр видеоповторов в Секокусе, штат Нью-Джерси, планируют полноценно запустить к началу следующего сезона. Он должен предоставить арбитрам доступ к современным технологиям и дополнительным ракурсам камер, повысив точность и последовательность принимаемых решений.

Рост популярности привел к разногласиям

Несмотря на перечисленные достижения, Энгельберт признала, что развитие лиги сопровождается непростыми переговорами с игроками по коллективному соглашению. Стремительный рост популярности и финансовых показателей усилил разногласия между сторонами.

Отвечая на вопрос о возможных сожалениях, комиссар подчеркнула, что руководитель крупной организации неизбежно сталкивается с критикой и несогласием.

По ее мнению, острые переговоры не обязательно свидетельствуют о провале: они могут означать, что обе стороны добиваются существенных уступок и стремятся защитить свои интересы.

Энгельберт также отметила, что многие баскетболистки, с которыми она общалась после объявления результатов индивидуальных наград и формирования символических сборных сезона, с оптимизмом смотрят на будущее WNBA.

Уход Энгельберт завершит период, в течение которого WNBA заметно расширила аудиторию, увеличила число команд и улучшила финансовые возможности игроков. Однако дальнейшее развитие лиги будет зависеть не только от коммерческого успеха, но и от того, насколько успешно руководство и баскетболистки смогут договариваться об условиях работы на фоне растущих доходов и ожиданий.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.