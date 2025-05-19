Депутаты Госдумы подготовили законопроект, запрещающий жилищно-строительным кооперативам (ЖСК) управление многоквартирными домами после завершения строительства. Согласно инициативе, такие объединения должны будут ликвидироваться в течение трех месяцев после полной выплаты паевых взносов собственниками, преобразовавшись в ТСЖ или выбрав управляющую компанию.

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ЖСК — некоммерческие объединения граждан для совместного строительства жилья. После ввода дома в эксплуатацию участники, полностью выплатившие паевые взносы, получают право собственности на квартиры. До 2018 года ЖСК были популярной альтернативой долевому строительству, но после изменений в законодательстве привлекать средства пайщиков могут только кооперативы с государственной поддержкой.

Как пояснил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, необходимость изменений связана с частыми случаями недобросовестного управления со стороны ЖСК. По его словам, более половины таких кооперативов формально подходят к своим обязанностям, что приводит к накоплению долгов перед ресурсоснабжающими организациями.

В случае, если собственники не смогут договориться о форме управления, местные власти через суд будут инициировать ликвидацию кооператива и проводить конкурс по выбору УК.

Эксперты отрасли разделились в оценках инициативы. Представители ассоциаций управляющих компаний поддерживают предложение, указывая, что управление домами не является основной функцией ЖСК и часто происходит неэффективно.

По их данным, кооперативы нередко передают управление сторонним организациям, которые отказываются от обслуживания после окончания гарантийного срока, оставляя жильцов с нерешенными строительными проблемами.

Однако другие специалисты отмечают, что ЖСК в некоторых случаях обеспечивают более выгодные условия для собственников. Как пояснил член комитета ТПП РФ Александр Толмачев, кооперативы освобождены от ряда налогов, что позволяет жильцам экономить до 30-35% на коммунальных платежах по сравнению с услугами УК.

Кроме того, ЖСК могут получать дополнительный доход от коммерческих объектов на придомовой территории, направляя эти средства на снижение взносов за капремонт.

В Минстрое сообщили, что законопроект пока не поступал на рассмотрение ведомства. В случае принятия инициативы более 10 тыс. действующих ЖСК по всей стране будут вынуждены изменить форму управления своими домами.