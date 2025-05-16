Средний чек по ипотеке в России вырос до 4,4 млн руб., что на 10% больше, чем в начале года, сообщают «Известия» со ссылкой на статистику Центробанка. Средний срок кредитования достиг 310,7 месяца (почти 26 лет). Крупные банки подтверждают тенденцию. Так, в «Сбере» средний чек вырос на 20% с декабря 2024 года, а в Абсолют Банке — на 10%, достигнув 7,2 млн руб.

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При оформлении ипотеки на 4,4 млн руб. с первоначальным взносом 20% и ставкой 30% общая сумма выплат составит 14,6 млн руб., из которых более 10 млн — переплата, подсчитал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Это ограничивает доступность ипотеки для большинства семей, не участвующих в льготных программах.

Основная причина такой ситуации — подорожание жилья, пояснила главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Особенно это заметно в крупных городах, добавил Чернов. По его словам, подорожание ускорилось из-за инфляции стройматериалов, санкций и спроса на премиальную недвижимость.

В 2025 году жилье продолжит дорожать на 3–9% из-за роста себестоимости строительства и нехватки предложения, прогнозируют эксперты. На вторичном рынке цены могут снизиться из-за жесткой денежно-кредитной политики и снижения спроса. Отмена комиссий банков с застройщиков (до 10%) в ближайшие три-шесть месяцев может замедлить рост цен и среднего чека, считает директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

Рекордные суммы и сроки ипотеки повышают риски дефолтов, особенно для семей с высокой долговой нагрузкой, предупреждает Чернов. Гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости «Флип» Евгений Шавнев отмечает, что просрочки пока на низком уровне (менее 1%). Кроме того, льготные программы по ставкам 6–7% снижают риски.

Смягчение политики ЦБ ожидается в июне–июле (до 19–20%) или к концу 2025 года, но доступность ипотеки вернется только при ставках 12–15% через год-полтора, прогнозируют эксперты.