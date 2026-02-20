В Москве почти не осталось жилых особняков, которые можно купить. В открытой продаже их всего 18, и спрос на такие объекты растет третий год подряд, зафиксировали аналитики компаний «НДВ супермаркет недвижимости» и «Балчуг девелопмент».

Алексей Майшев/РИА Новости

Рынок городских резиденций в столице всегда был закрытым и малопрозрачным. Формально особняков в центре сотни, но почти все они давно заняты офисами, банками и посольствами. Реальных предложений о продаже единицы.

В феврале 2026 года, по данным экспертов, размещено всего шесть объявлений о продаже домов в ЦАО. Сегмент настолько мал, что консалтинговые агентства не публикуют по нему регулярной статистики — объекты считают вручную.

Средняя площадь особняка, выставленного на продажу, составляет 860 кв. м. Цены варьируются от 167,7 млн до 8,5 млрд руб. Однако главное, что изменилось за последние два года, — мотивация покупателей. Они все чаще ищут особняки для жизни, а не для перевода в нежилой фонд.

Наибольшим спросом пользуются резиденции площадью от 150 до 300 кв. м с бюджетом 350–370 млн руб. Доля сверхкрупных лотов, напротив, снижается: их представленность на рынке упала почти вдвое.

Девелоперы пытаются компенсировать нехватку предложения за счет новых форматов: клубных кварталов с урбан-виллами, реконструкции исторических зданий и включения особняков в состав многофункциональных жилых комплексов.

Инвесторы, вкладывающиеся в такие проекты, рассчитывают на серьезную доходность. Для редких форматов ожидания по росту стоимости достигают 50% за период строительства. При этом ипотека в этом сегменте практически отсутствует — 90% сделок проходят за собственные средства или с рассрочкой.

