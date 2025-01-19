В Лос-Анджелесе продолжаются разрушительные лесные пожары, и группа пострадавших обвиняет в этом на отрасль ископаемого топлива. На телефонной конференции в четверг жители пострадавших районов высказали сожаление о потере домов и призвали к судебным искам против крупных нефтяных компаний. В ближайшие дни будет представлен соответствующий законопроект.

Ученые-климатологи из Калифорнийского университета на этой неделе выявили, что климатический кризис, вероятно, стал причиной четверти засухи, способствовавшей быстрому распространению пламени.

Сэм Джеймс из Альтадена, который пострадал от пожара в Итоне в этом месяце, сообщила, что дом ее дедушки был уничтожен. Она отметила, что в этом районе многие семьи впервые начали накапливать богатство, но пожар разрушил большую часть этого прогресса.

Общества пытаются восстановиться, но, по словам Джеймс, они не готовы постоянно сталкиваться с последствиями небрежности крупных нефтяных компаний. «Они должны взять на себя ответственность за причиненный ущерб, возместить убытки пострадавшим, которые потеряли свои дома и бизнес, и срочно предпринять шаги для предотвращения дальнейшего вреда», — добавила она.

Увеличивается количество доказательств того, что крупные нефтяные компании знали о том, что их продукты усугубляют климатический кризис на протяжении десятилетий, но продолжали продавать их и сеять сомнения относительно глобального потепления. Города и штаты, включая Калифорнию, подали судебные иски, стремясь привлечь нефтяные компании к ответственности за предполагаемую дезинформацию, и обязать их компенсировать ущерб.

В Вермонте и Нью-Йорке недавно были приняты законопроекты о «климатическом суперфонде», согласно которым крупные нефтяные компании должны финансировать меры по борьбе с изменением климата. В Калифорнии аналогичный законопроект рассматривали в прошлом году.

Законодатели планируют представить новую версию в ближайшие дни, сообщила Клара Вондрич, старший советник по политике в некоммерческой организации Public Citizen, которая защищает права потребителей. «Мы уже платим за разрушение климата, вызванное крупными нефтяными компаниями, не только деньгами, но и своими жизнями. Поэтому нам нужен собственный законопроект о климатическом фонде», — заявила она.

Аарон Регенберг, директор Public Citizen, предложил еще один способ привлечения крупной нефтяной компании к ответственности за обман в вопросах климата — уголовные обвинения. Эта идея заинтересовала государственных чиновников и прокуроров.

По словам Регенберга, местные судебные разбирательства и политические меры будут особенно важны, если Дональд Трамп получит второй срок, поскольку он четко дал понять, что поддерживает крупные нефтяные компании.

В четверг активисты молодежного движения Sunrise Movement провели акцию протеста на нефтеперерабатывающем заводе компании Phillips 66, требуя ответственности от отрасли. «Руководители компаний, занимающихся добычей ископаемого топлива, должны отвечать за разрушения, происходящие в Лос-Анджелесе прямо сейчас», — заявил 18-летний протестующий Саймон Арон.

В 2024 году, лесные пожары стали причиной рекордного роста концентрации углекислого газа в атмосфере. Достигнув 427 ppm, что значительно выше уровня в 280 ppm, который наблюдался до начала широкомасштабного использования ископаемого топлива и последующего климатического кризиса.