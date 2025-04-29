Pandolfini Architects, основанная в Мельбурне в 2012 году, известна своими проектами, где современные интерьеры скрываются за традиционными фасадами. Австралийская студия создала в мельбурнском пригороде Саут-Ярра трехэтажный семейный дом, где монолитный бетонный фасад служит защитным экраном, прячущим наполненные светом интерьеры.

Фото: Pandolfini Architects

По словам архитекторов, массивный бетонный фасад был задуман как защитный барьер от уличного шума и посторонних взглядов, учитывая близкое расположение дома к дороге и соседним постройкам.

Основатель студии Доминик Пандольфини отметил, что внешний облик здания создает динамичное убежище для жильцов, сохраняя интригу, — с улицы невозможно догадаться, что скрывается за лаконичным бетонным фасадом. Он подчеркнул, что такой смелый, неприступный, но намеренно простой экстерьер удачно балансирует между скульптурностью и брутализмом.

Главный вход, расположенный с восточной стороны, ведет через нависающую бетонную массу верхних этажей в светлый двухсветный холл с узорчатым остеклением. В этом пространстве доминируют два архитектурных элемента — скульптурная винтовая лестница и изогнутая кирпичная форма бара наверху. Между ними расположен коридор, ведущий к спальням и игровой комнате на первом этаже.

Фото: Pandolfini Architects

Основные жилые помещения размещены на втором уровне, где просторная гостиная-столовая с кухней открывается на террасу с бассейном и спа-зоной, защищенную высоким бетонным парапетом.

Пандольфини обратил внимание на ключевой архитектурный элемент — массивную изогнутую кирпичную форму, которая «парит» над посетителями при входе и не раскрывает того, что за ней, пока не поднимешься на второй этаж, где взору неожиданно предстает атмосферная зона отдыха.

В сотрудничестве с дизайнером интерьеров Симон Хааг архитекторы создали контраст между суровым экстерьером и теплыми, уютными внутренними пространствами. Основная палитра построена на игре светлых и темных тонов: бледные дубовые полы и участки необработанной кирпичной кладки сочетаются с черной древесиной и камнем.

Фото: Pandolfini Architects

Пандольфини пояснил, что мягкие материалы уравновешивают преимущественно грубую и брутальную палитру, включающую необработанный бетон, мрамор, гранит и натуральный цинк, которые соседствуют с теплым американским дубом, кремовой кирпичной кладкой и полированной венецианской штукатуркой. Такое противопоставление материалов, по его словам, усиливает игру света и тени во всем доме.

На третьем этаже расположена главная спальня с собственной террасой в передней части дома, дополнительной гостиной зоной и гардеробной. В цокольном этаже находятся парковка и сауна, а окружающий ландшафт, создающий дополнительную буферную зону от улицы, был разработан студией Myles Baldwin Design.

Архитекторы подчеркивают, что все элементы дома в Саут-Ярре работают на создание у жильцов ощущения защищенности и уединения за внешне строгим, но тщательно продуманным фасадом.